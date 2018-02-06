GÃ¼ncelleme: 18:56, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Trumpâ€™Ä±n ilk yÄ±lÄ±nda ABD'de dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± rekor kÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda 53,1 milyar dolara Ã§Ä±karak son 9 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±.

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± raporuna gÃ¶re, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, 2017'nin aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 5,3 artarak 53,1 milyar dolara yÃ¼kseldi.

2008â€™den bu yana en yÃ¼ksek ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§en veriye iliÅŸkin piyasa beklentisi 52 milyar dolar olarak belirlenmiÅŸti.

Ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n aralÄ±kta son 9 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine yÃ¼kselmesinde, ithalatÄ±n yÃ¼zde 2,5 artarak 256,5 milyar dolara Ã§Ä±kmasÄ± belirleyici oldu. Ãœlkenin ihracatÄ±, aynÄ± dÃ¶nemde Ã¶nceki aya kÄ±yasla yÃ¼zde 1,7 artarak 203,4 milyar dolara yÃ¼kselmesine karÅŸÄ±n aÃ§Ä±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine engel olamadÄ±.

Bu arada, geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±na ait dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± verisi, 50,5 milyar dolardan 50,4 milyar dolara revize edildi.Â

AÃ‡IK, TRUMP'IN Ä°LK YILINDA REKOR KIRDI

Veriler ayrÄ±ca, yÄ±llÄ±k dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2017â€™de toplam 566 milyar dolara ulaÅŸarak 2008â€™den bu yana en yÃ¼ksek seviyesine yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶sterdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼ltmeyi taahhÃ¼t ettiÄŸi ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n, ilk baÅŸkanlÄ±k yÄ±lÄ±nda 9 senenin rekorunu kÄ±rmasÄ±, Beyaz Sarayâ€™Ä±n korumacÄ± ticaret politikalarÄ±nÄ±n iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.