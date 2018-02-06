GÃ¼ncelleme: 19:15, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

HDP'li Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼





TBMM Genel Kurulunda, PKK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda, PKK propagandasÄ±Â yapmak suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸenÂ HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼'nunÂ milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Son olarak HDP'li Leyla Zana'nÄ±n milletvekilliÄŸi Meclis Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunda dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Â Â

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