GÃ¼ncelleme: 19:44, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor: 4 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib'e dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeâ€™nin kuzeyindekiÂ Ä°dlib'e Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Ä°dlibâ€™de sivil yerleÅŸimlere yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ± devam ediyor. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esad rejiminin ve Rusyaâ€™nÄ±n Ä°dlib il merkezi ve kÄ±rsalÄ±na yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Yusuf, "Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Serakib ilÃ§esine, Termela ve El Gadfe kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenledikleri hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi." dedi. Yusuf, iki gÃ¼n Ã¶nce Vadi Nessim Mahallesi'ndeki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 8 sivilin cesetlerine ancak bugÃ¼n ulaÅŸÄ±labildiÄŸini ifade etti. Sivil Savunma ekipleri, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸini aktardÄ±. Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi, son iki aydÄ±r yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor. YalnÄ±zca ocak ayÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larda 211 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 447 sivil yaralandÄ±. Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ä°dlib, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 4-5 MayÄ±s 2017 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan "gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸti.

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