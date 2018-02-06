AP, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± FransÄ±z Ã¼yenin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

Avrupa ParlamentosuÂ (AP), sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'tan bazÄ± kiÅŸilere hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Fransa'dakiÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ulusal CepheÂ (FN) partisinin Genel SekreteriÂ Steeve Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼lkesinin talebi Ã¼zerine kaldÄ±rdÄ±.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Fransa'yÄ± temsilen AP'de bulunan ve aynÄ± zamandaÂ FN Genel Sekreteri ve Henin-Beaumont Belediye BaÅŸkanÄ±Â da olan Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± oyladÄ±.
Genel Kurul Ã¼yelerinin el kaldÄ±rarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi oylamada, AP Ã¼yelerinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Briois, 2015'te baÅŸkanÄ± olduÄŸuÂ Henin-Beaumont BelediyesiÂ binasÄ±nda kurulan bir Noel tasvirinin, laiklik ilkesi gereÄŸi kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen bir meclis Ã¼yesine, Facebook Ã¼zerinden hakaret etmiÅŸ ve bundan dolayÄ± dava edilmiÅŸti.
Dava kabul edilirken, FransÄ±z yargÄ±sÄ±, Briois'in yargÄ±lanabilmesi iÃ§in AP'deki dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.
AP, geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda dini ve Ä±rkÃ§Ä± nefret iÃ§erikli sÃ¶zlerinden dolayÄ±Â FN'nin lideriÂ Marine Le Pen'in de dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
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Avrupa Parlamentosu, Facebook'tan bazÄ± kiÅŸilere hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ulusal Cephe partisinin Genel Sekreteri Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
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