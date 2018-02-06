GÃ¼ncelleme: 22:33, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Almanya'daki koalisyon taslaÄŸÄ±nda 'TÃ¼rkiye' vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da Hristiyan BirlikÂ (CDU/CSU)Â partileriÂ ileÂ Sosyal Demokrat PartiÂ (SPD) arasÄ±ndaÂ hÃ¼kÃ¼meti kurma hedefiyleÂ yapÄ±lanÂ koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde,Â taslak protokoldeÂ "TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkide olmak iÃ§in Ã¶zel Ã§Ä±karÄ±mÄ±z var.'' ifadesi yer aldÄ±.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile SPD) arasÄ±nda devam eden koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde birÃ§ok konuda uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer konularda ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re CDU/CSU ve SPDâ€™nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± taslak koalisyon protokolÃ¼nde, TÃ¼rkiye ile ilgili bir bÃ¶lÃ¼m de bulunuyor.

Taslakta, "TÃ¼rkiye, Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iliÅŸkilerimizin olduÄŸu Almanyaâ€™nÄ±n Ã¶nemli bir mÃ¼ttefiki ve Avrupa BirliÄŸiâ€™nin komÅŸusudur. Bu yÃ¼zden TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkide olmak iÃ§in Ã¶zel Ã§Ä±karÄ±mÄ±z var." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Ã–te yandan, TÃ¼rkiyeâ€™deki demokratik durum ve hukuk devletinin uzun bir dÃ¶nemden beri "kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi" iddia edilen taslakta, bu nedenle TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde yeni fasÄ±l aÃ§Ä±lmamasÄ±, aÃ§Ä±lan fasÄ±llarÄ±n da kapanmamasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ yer aldÄ±.

Taslakta, vize serbestisi veya GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin geniÅŸlemesinin de TÃ¼rkiyeâ€™nin gerekli ÅŸartlarÄ± yerine getirdiÄŸinde mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸi vurgulandÄ±.

CDU/CSU ile SPD'li yÃ¶neticileri anlaÅŸsa bile SPD, taraflar arasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ 440 binden fazla Ã¼yesine oylatacak. Bu sÃ¼recin de yaklaÅŸÄ±k 3 hafta sÃ¼rmesi bekleniyor.

Almanyaâ€™da 24 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lan genel seÃ§imden sonra 135 gÃ¼nden bu yana hÃ¼kÃ¼met kurulamadÄ±.