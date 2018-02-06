GÃ¼ncelleme: 23:31, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin duruÅŸmalarÄ± ertelendi



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Atina'da yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan DHKP-C Ã¼yesi Åžadi Naci Ã–zpolat'Ä±n Atina'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye iadesine yÃ¶nelik duruÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Atina'da geÃ§tiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±nda yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan DHKP-C Ã¼yesiÂ Åžadi Naci Ã–zpolat'Ä±n TÃ¼rkiye'ye iade talebine iliÅŸkin duruÅŸma ertelendi. Â

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