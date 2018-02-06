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13:03, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 02:50, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ä°stanbul'da Bitcoin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu
Ä°stanbul'da Bitcoin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu

Bitcoin ticareti yapan firma Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼pheli, sahte hesaplar aÃ§arak ÅŸirketi dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, TÃ¼rkiye'de Bitcoin ticareti yapan 4 firmadan birinin, para yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶sterilerek aÃ§Ä±lan sahte hesaplar Ã¼zerinden dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, firma Ã§alÄ±ÅŸanÄ± A.D'nin mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sistem ÅŸifrelerini Ã§aldÄ±ÄŸÄ± ve bu hesaplar Ã¼zerinden 2 kiÅŸiyi, 1 milyon 500 bin lira teminat yatÄ±rmadan yatÄ±rmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶stererek Ã¼ye yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ÅžÃ¼phelinin daha sonra dikkat Ã§ekmemek iÃ§in ÅŸirket dÄ±ÅŸÄ±ndaki bilgisayarlardan girdiÄŸi iki hesapta kÄ±sa sÃ¼reli alÄ±m satÄ±m yaptÄ±ktan sonra bir miktar zarar etmiÅŸ gÃ¶stererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸÃ¼phelilere paralarÄ± Ã§ektirdiÄŸi tespit edildi.

Ekipler, 4 Åžubat'ta dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, A.D'nin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 3 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Firma Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n adresinde yapÄ±lan aramada, 680 bin lira ele geÃ§irildi. AyrÄ±ca, A.D'nin, bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine aldÄ±ÄŸÄ± ve plakasÄ±nÄ± oÄŸlunun adÄ±yla Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 500 bin lira deÄŸerindeki cipe de el konuldu.

Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lardan A.D. tutuklanÄ±rken, diÄŸer ikisi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.

Yetkililer, firma Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼phelinin geÃ§miÅŸte mevcut yÃ¶ntemle benzer ÅŸekilde dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor.



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