GÃ¼ncelleme: 21:34, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Tayvan'da bÃ¼yÃ¼k deprem





Tayvan adasÄ±nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda 6,4 ÅŸiddetinde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayvan adasÄ±nÄ±nÂ doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±ndaÂ 6,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremÂ meydana geldi. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS) verilerine gÃ¶re, yerin 9,5 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen 6,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Hualien kentinin 14 kilometre kuzeydoÄŸusu olarak kaydedildi. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã§ok sayÄ±da binanÄ±n ve yollarÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. Deprem sÄ±rasÄ±nda Hualien kentindeki bÃ¼yÃ¼k bir otelin yana yatmasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœlkede 1999'da meydana gelen 7,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.