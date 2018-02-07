GÃ¼ncelleme: 01:45, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan, Tusk, Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB)Â Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk,Â AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude JunckerÂ veÂ AB Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanÄ±Â olanÂ Bulgaristan'Ä±n BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov,Â 26 Mart'taÂ Bulgaristan'Ä±nÂ VarnaÂ kentindeÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'laÂ bir araya gelecek.

AB Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Preben Aaman, Twitter hesabÄ±ndan Tusk ve Juncker'in ErdoÄŸan'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu yayÄ±nladÄ±.

Buna gÃ¶re, Juncker, Tusk ve Ã¼lkesinin AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± olmasÄ± nedeniye Borisov, 26 Mart'ta Varna'da ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â

Mektupta liderler, geÃ§en yÄ±l 25 MayÄ±s'ta ErdoÄŸan, Tusk ve Juncker arasÄ±nda BrÃ¼ksel'de yapÄ±lan toplantÄ±yÄ± hatÄ±rlatarak, sonrasÄ±nda da ulaÅŸÄ±m, ekonomik iÅŸ birliÄŸi, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve dÄ±ÅŸ politika gibi konularda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yesi Ã¼lkeler ile geliÅŸtirdiÄŸi iliÅŸkilerin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±na yer verilen mektupta, liderler arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin 26 Mart'ta Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸi ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi hususunda AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Mektupta, sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ortak Ã§Ä±karlarÄ±n belirlenmesi ve TÃ¼rkiye'deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi bir fÄ±rsat olduÄŸuna deÄŸinilerek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, aynÄ± zamanda iliÅŸkilerin nasÄ±l daha ileriye taÅŸÄ±nabileceÄŸinin belirlenmesine de hizmet edeceÄŸine iÅŸaret edildi.