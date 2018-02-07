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13:03, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:02, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 07 Åžubat 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 07 Åžubat 2018

TBMM Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä± kabul edecek.

(Ankara/18.30)Â 

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â 



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, YÃ¼ksekova Aile Destek Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Hakkari/11.30)

2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Meyra Palace Hotel'de "GeÃ§ici Koruma AltÄ±ndaki SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara YÃ¶nelik TÃ¼rkÃ§e Okuma-Yazma, SaÄŸlÄ±k-Hijyen EÄŸitimleri ve Psiko-Sosyal Destek Projesi Sertifika TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â 

3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, Belediye KÃ¼ltÃ¼revi'ndeki, AK Parti Sincan KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "ISK-SODEX Ä°stanbul 2018 UluslararasÄ± IsÄ±tma, SoÄŸutma, Klima, HavalandÄ±rma, YalÄ±tÄ±m ve ve Benzeri Sistemler FuarÄ±"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.00)Â 

5- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak'Ä±n Filistin ziyareti takip ediliyor.Â 

(KudÃ¼s)Â 

6- Ä°Ã§iÈ™leri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Ã–zel GÃ¼venlik GÃ¶revlileri EÄŸitim ProgramÄ±"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/09.30)Â 

7- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸâ€™in Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±nda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma kamplarÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Cox's Bazar)Â 

8- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Irak SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AdileÂ Humud HÃ¼seyinÂ  ve beraberindeki heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, ardÄ±ndan iki bakan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/11.45)Â 

9- AK Parti Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakcÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi davasÄ±nÄ± takip edecek, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸehit ailesini ve 28 Åžubat maÄŸduru aileyi ziyaret edecek.

(Isparta/09.30-16.00)Â 

10- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, partisinin genÃ§lik kollarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, YeÅŸilyurt ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±, esnafÄ±, ÅŸehit ve hasta ailelerini ziyaret edecek.

(Malatya/11.00-15.00)

11- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ã‡etin Osman Budak, Veli AÄŸbaba ve Seyit Torun, partili bazÄ± milletvekilleriyle birlikte TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± RaÅŸit TÃ¼kel ve Merkez Konseyi Ã¼yelerini TTB Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/10.30)Â 

12- TBMM'den

- Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

(TBMM/14.00)Â 

- Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonunda, "yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik" kadrosu yerine "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosunun ihdas edilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de bulunduÄŸu kanun teklifi ele alÄ±nacak.

(TBMM/10.30)Â 



EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Bulgaristanâ€™da BaÅŸbakan Boyko Borisov tarafÄ±ndan kabul edilecek, Ekonomi BakanÄ± Emil Karanikolov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, iÅŸ adamlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, TÃ¼rkiyeâ€™nin Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Sofya)Â 

2- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ± hayvansal Ã¼retim istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)


DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.

(Berlin)Â 


GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n "futbol yapÄ±lanmasÄ±"na iliÅŸkin, eski futbolcular Ä°smail Demiriz ve UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker ile firari sanÄ±k Arif Erdem'in "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na Ã‡aÄŸlayan'da devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, aralarÄ±nda kursiyer ve rÃ¼tbelilerin de bulunduÄŸu 164 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.

(Ankara/09.30)

- Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda sÃ¼recek.

(Siirt/09.00)

- Konya'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 179'u tutuklu 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Konya/09.30)

- Bolu'da, FETÃ–/PDY'nin emniyet yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda eski emniyet mÃ¼dÃ¼rleri, emniyet amirleri, komiserler ve polis memurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 30'u tutuklu 73 sanÄ±ÄŸÄ±n Bolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼recek.

(Bolu/10.00)

2- Gaziler Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°brahim KÄ±zÄ±lkaÅŸ ve Astsubay Muzaffer Oktayâ€™Ä±n darbedilmesine iliÅŸkin 5 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Sincan 6. Asliye Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor ve FenerbahÃ§e-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Kayseri/18.00/Ä°stanbul/20.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± Top 16 turu E Grubu 6. ve son hafta maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Herbalife Gran Canaria takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Las Palmas/23.00)Â 

3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi'nin 14. haftasÄ±nda Nanterre 92-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ve PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Monaco maÃ§larÄ± oynanacak.

(Nanterre/20.30/Ä°zmir/22.30)Â 

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Kataja Basket ve Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Nevesiz karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/17.00/19.00)

5- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi B Grubu 4. maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, Ä°talya'nÄ±n Imoco Volley takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Treviso/22.30)

6- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± 3. tur rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi Volley takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Bursa/18.00)Â 

7- Voleybol Efeler Ligi'nde 18. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

8- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± B Grubu 2. tur maÃ§larÄ± devam ediyor.

(EskiÅŸehir)

9- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig 15. hafta erteleme maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ Mogaz ile Merzifon Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/19.00)Â 



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