09:57, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nabi Åžensoy hayatÄ±nÄ± kaybetti





TÃ¼rkiye'nin eski Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Nabi Åžensoy evinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in Konak ilÃ§esindeki evinde fenalaÅŸan Nabi Åžensoy, acil saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Alsancak Nevvar Salih Ä°ÅŸgÃ¶ren Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlenen Åžensoy, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

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