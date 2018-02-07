10:03, 07 Şubat 2018 Çarşamba

İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi





İsrail füzelerinin Şam'ın kuzeyindeki Cemreye kentinde bir "bilim merkezine" füze saldırısını hedef aldığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalına füze saldırısı yaptığı ileri sürüldü. Beşşar Esed rejimine yakın basın organlarında yer alan haberlere göre, İsrail füzeleri Şam'ın kuzeyindeki Cemreye kentinde bir "bilim merkezini" hedef aldı. Şam'da saldırı sırasında üç patlama sesi duyuldu. Rejim medyasının iddiası İsrail basınında da yer aldı. Tel Aviv yönetimi saldırıları üstlenmedi. İsrail'in daha önce de Şam yakınlarındaki Hizbullah ve diğer İran destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor. İsrail, Suriye hava sahasına girişleri Rusya ile koordine ediyor.

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