10:17, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 999 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi





TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 999 olmuÅŸtur." denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilenÂ terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 999Â olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere yer verildi.Â PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 29 terÃ¶ristin bugÃ¼n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.Â HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 999 olduÄŸu kaydedildi.Â AÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸi vurgulandÄ±. Â

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