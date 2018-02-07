Güncelleme: 10:19, 07 Şubat 2018 Çarşamba

Tacikistan’da Cumhurbaşkanı seçimleri yasası değişiyor





Tacikistan’da cumhurbaşkanlığına aday yaş sınırı İmamali Rahman'ın oğlunun aday olabilmesi için 35 yaştan 30 yaşa düşürülecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan meclisinin alt kanadı Çarşamba günü "Tacikistan Cumhurbaşkanı seçimleri" kanununda değişikleri görüşecek. Yeni tasarıya göre, cumhurbaşkanlığına aday yaş sınırının 35 yaştan 30 yaşa düşürülmesi öngörülüyor. Tacikistan'da 22 Mayıs 2016 tarihinde anayasa değişiklikleriyle ilgili referandum düzenlenmişti. Halk tarafından onaylanan 40 değişiklik arasında ikisi özel önem taşıyordu. Birincisi, şimdiki devlet başkanı İmamali Rahman’a herhangi bir kısıtlama olmaksızın ülke cumhurbaşkanlığına aday olma hakkının tanınması. İkincisi ise, cumhurbaşkanlığına adayların yaş sınırının 35 yıldan 30 yaşa indirilmesi. Analistlere göre Rahman 2020 yılında görevi kendi isteği ile terk ederse onun oğlu Rüstem İmamali’nin başkanlığa aday olabilmesi için yaş sınırının indirilmesine gidilmişti.

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