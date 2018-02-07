ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu

Afganistan'daki ABD kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, Badahşan'ın Çin ve Tacikistan sınırındaki bölgelerinde B-52 bombardıman uçağıyla Taliban eğitim kampını vurduğu bildirildi.
Hava saldırısı düzenleme hedefinin örgütlerin nüfuz etmesini önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda Taliban'ın elindeki araçların imha edildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Taliban'ın savaş alanında başarısızlıkla karşı karşıya kaldığı için sivilleri hedef almaya yöneldiği aktarıldı.
Saldırıda kaç Taliban üyesinin öldüğü henüz açıklanmadı.
ABD birlikleri geçen sene ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a karşı "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43'ü kullanmıştı.
Afganistan'da terör olaylarındaki ciddi artış nedeniyle ocak ayında Taliban ve DEAŞ'ın düzenlediği 22 terör saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
En kanlı eylemlerden, eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla gerçekleştirilen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. Saldırının şiddetinden dolayı ölenlerin büyük çoğunluğunun kimlik tespiti halen yapılamadı.
Afganistan'daki terör olaylarında yöntem ve hedef seçiminde değişiklikler olduğu, sivillere yönelik saldırıların artığı gözleniyor. Hem Taliban hem de DEAŞ askeri bölgeler yerine sivillerin bulunduğu "kolay hedeflere" saldırıyor. Uzmanlar, her iki örgütün de başarı şansı yüksek "kolay hedeflere" yönelik saldırılar sayesinde "güçlüyüz" mesajı vermeye çalıştığını belirtiyor.
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NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki Taliban eğitim kampını B-52 bombardıman uçağıyla vurdu
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