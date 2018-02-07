Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:03, 07 Şubat 2018 Çarşamba
Afganistan
10:43, 07 Şubat 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon
Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon

Brezilya'da Hristiyan tarikata düzenlenen operasyonda, takipçilerini köle gibi kullanan 13 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da dini bir tarikata yönelik operasyonda 13 kişinin köleleştirme, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yakalandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, başkent Sao Paulo'da "İsa'nın Protestan Topluluğu" isimli tarikata yönelik soruşturma çerçevesinde tarikatın ofisleri ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Soruşturmada, 6 bin takipçisi olduğu tahmin edilen tarikatın yetkililerinin çok sayıda üyeyi ailelerini terk etmeye ikna ettiği ve bu kişileri köle gibi çalıştırdığı ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, tarikattan 13 kişinin köleleştirme, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından gözaltına aldığını ve tarikatın lideri olarak bilinen "Peder Cicero"nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin arandığını kaydetti.

Sao Paulo'da tarikata ait bir kiliseye giden takipçilerin, ailelerini terk etmeleri ve yeni bir hayata başlamaları konusunda ikna edildiklerini belirten polis, üyelerden bütün varlıklarını tarikata bağışlamalarının istendiğini aktardı.

Brezilya haber kanalı Globo G1'e konuşan tarikat üyesi, "Gerçek olan aklımızın kontrol altına alınmasıydı. Tarikat liderleri hayatınızı mahvedebilir ve ailenizi terk etmeye ikna edebilir." ifadelerini kullandı. 



İlgili Konular Brezilya İsa'nın Protestan Topluluğu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afganistan Haberleri
Kazakistan 'helal et'ine Malezya standartları
Kazakistan 'helal et'ine Malezya standartları

Kazakistan, helal ürünler için ulusal standartları değil Malezya deneyimlerini esas alacak
Kim Jong-un kız kardeşini Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye yolluyor
Kim Jong-un, kız kardeşini Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye yolluyor

Kuzey Kore'nin liderleri Kim Jong-un'un kız kardeşinin Pyeongchang Kış Olimpiyatları için kurulacak üst düzey heyette yer alacağı bildirildi
Tayvan'daki büyük depremde ölü sayısı artıyor
Tayvan'daki büyük depremde ölü sayısı artıyor

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, yaralı sayısı da 247'ye ulaştı. 82 kişiden ise haber alınamıyor.
Kazakistan Türkiye'ye deniz seferlerini artıracak
Kazakistan, Türkiye'ye deniz seferlerini artıracak

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Kasımbek, "2017'de Aktau Limanı'ndan Türk limanlarına yaklaşık 35 bin ton kargo nakledildi. Bu yıl bu hacim 3 kat artacak" dedi
Musul'un yeniden imarında ilerleme yok
Musul'un yeniden imarında ilerleme yok

Musul Valisi Hamadi, "Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan geri alınan kentin yeniden imarında maddi yetersizlikler nedeniyle ilerleme sağlanamadı" dedi
Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon
Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon

Brezilya'da Hristiyan tarikata düzenlenen operasyonda, takipçilerini köle gibi kullanan 13 kişi yakalandı
ABD Afganistan'daki Taliban kampını vurdu
ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu

NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki Taliban eğitim kampını B-52 bombardıman uçağıyla vurdu
Tacikistan da Cumhurbaşkanı seçimleri yasası değişiyor
Tacikistan’da Cumhurbaşkanı seçimleri yasası değişiyor

Tacikistan’da cumhurbaşkanlığına aday yaş sınırı İmamali Rahman'ın oğlunun aday olabilmesi için 35 yaştan 30 yaşa düşürülecek
İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail füzelerinin Şam'ın kuzeyindeki Cemreye kentinde bir "bilim merkezine" füze saldırısını hedef aldığı iddia edildi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kolombiya'da
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kolombiya'da

Tillerson, "Kolombiya Venezuela'ya demokrasinin geri getirilmesi için kilit oyuncu" dedi
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan üç ülkeyi kızdıran yasaya onay
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan üç ülkeyi kızdıran yasaya onay

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladığı bildirildi
Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast
Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i uzaya fırlattı.
Abbas'tan Trump'ın Kudüs kararına ret
Abbas'tan Trump'ın Kudüs kararına ret

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddederek uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduğunu söyledi
Mattis ten Rusya ya 'nükleer' suçlaması
Mattis’ten Rusya’ya 'nükleer' suçlaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, “Moskova askeri çatışmada nükleer gerginliğin tırmandırılması teorisini savunuyor.” dedi.
Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin duruşmaları ertelendi
Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin duruşmaları ertelendi

Atina'da yakalanarak tutuklu yargılanan DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Atina'da yargılandığı Türkiye'ye iadesine yönelik duruşmanın ertelendiği bildirildi

Haberler

Brezilya'da cezaevinde çıkan kavgada 9 kişi öldü
Brezilya'da cezaevinde çıkan kavgada 9 kişi öldü

Brezilya'da güvenlik orduya devredildi
Brezilya'da güvenlik orduya devredildi

Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme
Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme

Brezilya'da parklar sarı humma nedeniyle kapatılıyor
Brezilya'da parklar sarı humma nedeniyle kapatılıyor

Brezilya'da 'evsiz işçiler' sokağa döküldü
Brezilya'da 'evsiz işçiler' sokağa döküldü

Brezilya'da milli parkta yangın
Brezilya'da milli parkta yangın

Brezilya’da "Türk Kültürü" konferansı
Brezilya da quot Türk Kültürü quot konferansı

Brezilya Devlet Başkanı Temer'e yeni suçlama
Brezilya Devlet Başkanı Temer'e yeni suçlama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 