Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon

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Brezilya'da dini bir tarikata yönelik operasyonda 13 kişinin köleleştirme, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yakalandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, başkent Sao Paulo'da "İsa'nın Protestan Topluluğu" isimli tarikata yönelik soruşturma çerçevesinde tarikatın ofisleri ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Soruşturmada, 6 bin takipçisi olduğu tahmin edilen tarikatın yetkililerinin çok sayıda üyeyi ailelerini terk etmeye ikna ettiği ve bu kişileri köle gibi çalıştırdığı ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, tarikattan 13 kişinin köleleştirme, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından gözaltına aldığını ve tarikatın lideri olarak bilinen "Peder Cicero"nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin arandığını kaydetti.

Sao Paulo'da tarikata ait bir kiliseye giden takipçilerin, ailelerini terk etmeleri ve yeni bir hayata başlamaları konusunda ikna edildiklerini belirten polis, üyelerden bütün varlıklarını tarikata bağışlamalarının istendiğini aktardı.

Brezilya haber kanalı Globo G1'e konuşan tarikat üyesi, "Gerçek olan aklımızın kontrol altına alınmasıydı. Tarikat liderleri hayatınızı mahvedebilir ve ailenizi terk etmeye ikna edebilir." ifadelerini kullandı.