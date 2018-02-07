Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:03, 07 Şubat 2018 Çarşamba
Irak
11:04, 07 Şubat 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Musul'un yeniden imarında ilerleme yok
Musul'un yeniden imarında ilerleme yok

Musul Valisi Hamadi, "Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan geri alınan kentin yeniden imarında maddi yetersizlikler nedeniyle ilerleme sağlanamadı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DEAŞ'tan geri alınmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen Irak'ın Musul kentinin yeniden imarı konusunda maddi yetersizlikler nedeniyle ilerleme kaydedilemediği belirtildi.

Musul Valisi Nevfel Sultan Hamadi, yaptığı açıklamada, DEAŞ sonrası Musul'un durumu ve kentin yeniden inşası konusunda gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamadi, "Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan geri alınan kentin yeniden imarında maddi imkansızlıklar nedeniyle ilerleme sağlanamadı." dedi.

DEAŞ ile girilen yoğun çatışmaların kentte büyük bir yıkım oluşturduğunu hatırlatan Hamadi, ülkenin içinde bulunduğu büyük mali kriz ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş nedeniyle Musul'un imarında ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.

Hamadi, "Aslında imar planı hazır. Ancak planın hayata geçirilmesi için gereken maddi kaynak bulunamadı. Kentin altyapısı, hasar gören evler ve kamu binalarının onarımı için büyük maddi kaynağa ihtiyaç var." diye konuştu.

Elektrik hatları, su şebekesi ve asfalt onarım çalışmaları gibi birtakım altyapı projelerine başlandığını ve bir kısmının da tamamlandığını aktaran Hamadi, ancak asıl imar planının hayata geçirilmesi için maddi gereken kaynağın henüz bulunamadığını söyledi.

"KENTİN YENİDEN İMARI İÇİN 53 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR"

DEAŞ'ın Musul'a verdiği zararın yaklaşık 42 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Hamadi, "Kentin yeniden imarı için 53 milyar dolara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Musul Valisi Hamadi, DEAŞ'ın askeri anlamda tamamen bittiğini ancak zaman zaman bazı terörist unsurların yeniden kente sızma çabaları nedeniyle küçük çaplı olaylar yaşandığını aktardı.

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından Temmuz 2017'de tamamen geri almıştı.



İlgili Konular DEAŞ ırak Musul
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Kazakistan 'helal et'ine Malezya standartları
Kazakistan 'helal et'ine Malezya standartları

Kazakistan, helal ürünler için ulusal standartları değil Malezya deneyimlerini esas alacak
Kim Jong-un kız kardeşini Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye yolluyor
Kim Jong-un, kız kardeşini Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye yolluyor

Kuzey Kore'nin liderleri Kim Jong-un'un kız kardeşinin Pyeongchang Kış Olimpiyatları için kurulacak üst düzey heyette yer alacağı bildirildi
Tayvan'daki büyük depremde ölü sayısı artıyor
Tayvan'daki büyük depremde ölü sayısı artıyor

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, yaralı sayısı da 247'ye ulaştı. 82 kişiden ise haber alınamıyor.
Kazakistan Türkiye'ye deniz seferlerini artıracak
Kazakistan, Türkiye'ye deniz seferlerini artıracak

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Kasımbek, "2017'de Aktau Limanı'ndan Türk limanlarına yaklaşık 35 bin ton kargo nakledildi. Bu yıl bu hacim 3 kat artacak" dedi
Musul'un yeniden imarında ilerleme yok
Musul'un yeniden imarında ilerleme yok

Musul Valisi Hamadi, "Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan geri alınan kentin yeniden imarında maddi yetersizlikler nedeniyle ilerleme sağlanamadı" dedi
Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon
Brezilya'da Hristiyan tarikata operasyon

Brezilya'da Hristiyan tarikata düzenlenen operasyonda, takipçilerini köle gibi kullanan 13 kişi yakalandı
ABD Afganistan'daki Taliban kampını vurdu
ABD, Afganistan'daki Taliban kampını vurdu

NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki Taliban eğitim kampını B-52 bombardıman uçağıyla vurdu
Tacikistan da Cumhurbaşkanı seçimleri yasası değişiyor
Tacikistan’da Cumhurbaşkanı seçimleri yasası değişiyor

Tacikistan’da cumhurbaşkanlığına aday yaş sınırı İmamali Rahman'ın oğlunun aday olabilmesi için 35 yaştan 30 yaşa düşürülecek
İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail füzelerinin Şam'ın kuzeyindeki Cemreye kentinde bir "bilim merkezine" füze saldırısını hedef aldığı iddia edildi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kolombiya'da
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kolombiya'da

Tillerson, "Kolombiya Venezuela'ya demokrasinin geri getirilmesi için kilit oyuncu" dedi
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan üç ülkeyi kızdıran yasaya onay
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan üç ülkeyi kızdıran yasaya onay

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladığı bildirildi
Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast
Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i uzaya fırlattı.
Abbas'tan Trump'ın Kudüs kararına ret
Abbas'tan Trump'ın Kudüs kararına ret

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddederek uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduğunu söyledi
Mattis ten Rusya ya 'nükleer' suçlaması
Mattis’ten Rusya’ya 'nükleer' suçlaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, “Moskova askeri çatışmada nükleer gerginliğin tırmandırılması teorisini savunuyor.” dedi.
Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin duruşmaları ertelendi
Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin duruşmaları ertelendi

Atina'da yakalanarak tutuklu yargılanan DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Atina'da yargılandığı Türkiye'ye iadesine yönelik duruşmanın ertelendiği bildirildi

Haberler

Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

DEAŞ'tan kurtarılan Musul'da savaşın izleri siliniyor
DEAŞ'tan kurtarılan Musul'da savaşın izleri siliniyor

Musul'da 450 kişide cilt hastalığı tespit edildi
Musul'da 450 kişide cilt hastalığı tespit edildi

Musul Valisi Nevfel el-Akub görevden alındı
Musul Valisi Nevfel el-Akub görevden alındı

Irak güçleri Musul'daki 40 petrol kuyusunda denetimi sağladı
Irak güçleri Musul'daki 40 petrol kuyusunda denetimi sağladı

Peşmerge, Erbil-Musul karayolunu kapattı
Peşmerge Erbil-Musul karayolunu kapattı

Musul ve El-Enbar'daki operasyonlarda 48 DEAŞ'lı öldürüldü
Musul ve El-Enbar'daki operasyonlarda 48 DEAŞ'lı öldürüldü

Musul'da bombalı saldırı: 15 ölü
Musul'da bombalı saldırı 15 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 