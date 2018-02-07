Musul'un yeniden imarında ilerleme yok

DEAŞ'tan geri alınmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen Irak'ın Musul kentinin yeniden imarı konusunda maddi yetersizlikler nedeniyle ilerleme kaydedilemediği belirtildi.
Musul Valisi Nevfel Sultan Hamadi, yaptığı açıklamada, DEAŞ sonrası Musul'un durumu ve kentin yeniden inşası konusunda gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hamadi, "Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan geri alınan kentin yeniden imarında maddi imkansızlıklar nedeniyle ilerleme sağlanamadı." dedi.
DEAŞ ile girilen yoğun çatışmaların kentte büyük bir yıkım oluşturduğunu hatırlatan Hamadi, ülkenin içinde bulunduğu büyük mali kriz ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş nedeniyle Musul'un imarında ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.
Hamadi, "Aslında imar planı hazır. Ancak planın hayata geçirilmesi için gereken maddi kaynak bulunamadı. Kentin altyapısı, hasar gören evler ve kamu binalarının onarımı için büyük maddi kaynağa ihtiyaç var." diye konuştu.
Elektrik hatları, su şebekesi ve asfalt onarım çalışmaları gibi birtakım altyapı projelerine başlandığını ve bir kısmının da tamamlandığını aktaran Hamadi, ancak asıl imar planının hayata geçirilmesi için maddi gereken kaynağın henüz bulunamadığını söyledi.
DEAŞ'ın Musul'a verdiği zararın yaklaşık 42 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Hamadi, "Kentin yeniden imarı için 53 milyar dolara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
Musul Valisi Hamadi, DEAŞ'ın askeri anlamda tamamen bittiğini ancak zaman zaman bazı terörist unsurların yeniden kente sızma çabaları nedeniyle küçük çaplı olaylar yaşandığını aktardı.
Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından Temmuz 2017'de tamamen geri almıştı.
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Musul Valisi Hamadi, "Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan geri alınan kentin yeniden imarında maddi yetersizlikler nedeniyle ilerleme sağlanamadı" dedi
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