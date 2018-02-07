11:20, 07 Şubat 2018 Çarşamba

Kazakistan, Türkiye'ye deniz seferlerini artıracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, 2017'de Aktau Limanı'ndan Türk limanlarına deniz taşımacılığının 35 bin tona ulaştığını ve bu yıl rakamın 3 kat artacağını söyledi.

Kasımbek, meclis oturumunda Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi Protokolüne ilişkin yaptığı konuşmada, protokolün terör olarak sınıflandırılan eylemlerin listesini genişlettiğini, saldırıya maruz kalan gemilere yardım etmek ve onlara tepki göstermek, karşılık vermek gibi mekanizmaları tanımladığını ifade etti.

Günümüzde protokole Karadeniz ve Baltık ülkelerinin de aralarında bulunduğu 40’tan fazla ülkenin katıldığını hatırlatan Kasımbek, şöyle konuştu:

“Kazakistan ticari gemileri, açık denizlerdeki limanlara seferi artırmış bulunuyor. 2017'de Aktau Limanı'ndan Türkiye limanlarına yaklaşık 35 bin ton kargo nakledildi. Bu yıl bu hacim 3 kat artacak.”

Kasımbek, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Rusya ile yaptıkları "Kazak gemileri için transit geçişin kolaylaştırılması" anlaşmasının taşımacılık hacminin artmasını sağlayacağını da söyledi. Kasımbek, protokolün onaylanmasının açık denizde seyreden Kazakistan gemilerinin güvenliğinin hukuki garantilerini güçlendireceğinin altını çizdi.

Meclis de Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi Protokolünü ilk oturumda onayladı.