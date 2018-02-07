Tayvan'daki büyük depremde ölü sayısı artıyor

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünün 6, merkez üssünün Hualien kentinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, yetkililer, Hualien’de bazı binaların çökmesine yol açan depremde ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının da 247'ye çıktığını açıkladı. Depremde çöken binaların enkazında kalan 82 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.
Yaralılardan 31'inin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Hafif yaralanan yabancılardan 14’ünün Güney Kore, 9’unun Japonya, 2’sinin Çekya, 2’sinin Singapur ve birinin de Filipinler vatandaşı olduğu tespit edildi. Geriye kalanların da kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre, deprem nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyol zarar gördü. Hualien yakınlarındaki kentlerde güvenlik nedeniyle metro hatlarının hızının düşürüldüğü kaydedildi. Kentte okullarda eğitime ara verilirken, iş yerleri kepenklerini kapattı. İtfaiye ekipleri ve askeri personel bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sabah Hualien kentine giden Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ordu, tüm idari birimler ve kurtarma operasyonu yürüten personele, deprem nedeniyle mahsur kalan herkes bulunana kadar çaba göstermeleri çağrısı yaparak afetzedelerin ve yerel yönetimin ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün imkanların seferber edileceğini söyledi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.
Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, yaralı sayısı da 247'ye ulaştı. 82 kişiden ise haber alınamıyor.
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