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Antalya'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 gÃ¶zaltÄ±
Antalya'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

Antalya'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 25 kiÅŸi yakalandÄ±.

ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda Bank Asya ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlerinden biri ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n derneklerine ait eÄŸitim kurumlarÄ±nda gÃ¶rev alan Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

GAYBUBET EVLERÄ°NE PARA DAÄžITIMI

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden 12'sinin Ã¶rgÃ¼te ait "gaybubet evleri"nde yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼phelilerin Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸinden arananlara ayarladÄ±klarÄ± evlere kuryeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla para daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± iddia edildi. Bu yÃ¶ntemle Ã¶rgÃ¼t iÃ§i Ã§Ã¶zÃ¼lmenin engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

ÅžÃ¼phelilerin, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, aÃ§tÄ±klarÄ± paravan iÅŸletmede Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–rgÃ¼te ait Hamle-Der'in sorumlularÄ±ndan bedensel engelli M.T, parmak izi iÃ§in getirildiÄŸi emniyetin merdivenlerinden polis ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.



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