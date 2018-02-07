Antalya'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 gÃ¶zaltÄ±

Antalya'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 25 kiÅŸi yakalandÄ±.
ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda Bank Asya ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlerinden biri ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n derneklerine ait eÄŸitim kurumlarÄ±nda gÃ¶rev alan Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden 12'sinin Ã¶rgÃ¼te ait "gaybubet evleri"nde yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼phelilerin Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸinden arananlara ayarladÄ±klarÄ± evlere kuryeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla para daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± iddia edildi. Bu yÃ¶ntemle Ã¶rgÃ¼t iÃ§i Ã§Ã¶zÃ¼lmenin engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
ÅžÃ¼phelilerin, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, aÃ§tÄ±klarÄ± paravan iÅŸletmede Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–rgÃ¼te ait Hamle-Der'in sorumlularÄ±ndan bedensel engelli M.T, parmak izi iÃ§in getirildiÄŸi emniyetin merdivenlerinden polis ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi
10. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri'ne baÅŸvurular devam ediyor
Antalya'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 999 olmuÅŸtur." denildi.
TÃ¼rkiye'nin eski Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Nabi Åžensoy evinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti
Bitcoin ticareti yapan firma Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼pheli, sahte hesaplar aÃ§arak ÅŸirketi dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
AB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, 26 Martâ€™ta Varnaâ€™da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™la bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, PKK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan ve hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Kaya ve harekatta ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmen Ahmet Aktepe son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun beÅŸinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
RTÃœK, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na beÅŸ kez program durdurma ile en Ã¼st dÃ¼zeyden idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ZTO ile Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Kent merkezi ve 3 ilÃ§ede bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentindeki Filistin eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat'Ä±n kabrini ve mÃ¼zesini ziyaret etti.
Sinop NGS "HalkÄ±n KatÄ±lÄ±mÄ± ToplantÄ±sÄ±" sonrasÄ± gerginlik yaÅŸandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan valiliÄŸe yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba polis mÃ¼dahale etti