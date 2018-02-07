14:37, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°sveÃ§'ten BMGK'ye Arakan oturumu talebi





Ä°sveÃ§, BMGK'den Arakan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin yeni bir oturum talebinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik KonseyindenÂ (BMGK)Â Arakan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ durumuna iliÅŸkinÂ yeni bir oturum talebindeÂ bulundu. Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Ä°sveÃ§, BMGK'den Myanmar'Ä±n son durumu hakkÄ±nda yeni bir oturum talep etti.'' ifadesini kullandÄ±. Oturumun yakÄ±n zamanda yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan WallstrÃ¶m, toplantÄ±da, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumu ve topraklarÄ±na geri dÃ¶nmesi konusuna odaklanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ä°sveÃ§'in geÃ§ici Ã¼ye olarak BMGK'nin dikkatini Myanmar'a Ã§ekmek iÃ§in aktif Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten WallstrÃ¶m, sonbaharda yaptÄ±ÄŸÄ± Myanmar temaslarÄ±nÄ± BMGK'de anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konseyin de bu doÄŸrultuda konuyu takip ettiÄŸini kaydetti.

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