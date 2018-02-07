14:41, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ä°ranâ€™da





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tahran'a Ã¶ÄŸleden sonra ulaÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan RuhaniÂ tarafÄ±ndan kabul edilecek. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca mevkidaÅŸÄ±Â Cevad ZarifÂ ile bir araya gelecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, ikili ve bÃ¶lgesel konular ile Suriye konusunun ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

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