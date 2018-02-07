TÃ¼rkiye'nin AB vize serbestisi serÃ¼veni

TÃ¼rkiye'ninÂ vize serbestisiÂ iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±,Â Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonuna bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi.
TÃ¼rkiye, vize serbestisi konusunda 72 kriterden 67'sini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtirken eksik kalan kriterlere dair yol haritasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±na dair mektubu AB'ye ulaÅŸtÄ±rmasÄ±ndan itibaren artÄ±k top BrÃ¼ksel'de olacak. TÃ¼rkiye, sÃ¼recin bir an Ã¶nce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼p sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±ndan yana olduÄŸunu belirtiyor.
ABâ€™ye gÃ¶re ise 7 eksik kriter bulunuyor. BunlarÄ±n arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik kriteri iki taraf arasÄ±nda aÅŸÄ±lmasÄ± en gÃ¼Ã§ madde olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye Ã¶zellikle PYD/PKK, FETÃ– ve DEAÅž gibi unsurlarla mÃ¼cadele ederken, AB tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸtirilmesi istenen maddelerin, terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi zaafa uÄŸratacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe duyuyor.
AB'ye gÃ¶re eksik 7 kriter ÅŸu ÅŸekilde:
"AB standartlarÄ±nda tam uyumlu biyometrik pasaport Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele iÃ§in Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±, Europol ile operasyonel iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele yasa ve uygulamalarÄ±nÄ±n Avrupa standartlarÄ±na uyacak ÅŸekilde dÃ¼zenlenmesi, AB standartlarÄ±nda kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± dÃ¼zenlemesinin kabulÃ¼ ve uygulanmasÄ±, suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda ABâ€™nin tÃ¼m Ã¼lkeleriyle etkili iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± ve AB-TÃ¼rkiye Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n tÃ¼m maddelerinin uygulanmasÄ±."
AB Komisyonunun vize serbestisi sÃ¼recine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ± ve Ã¶neriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 Ã¼lkenin temsil edildiÄŸi AB Konseyinde karara baÄŸlanacak.
Buna gÃ¶re, komisyonun Ã¶nerisi, Ã¶nce AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde masaya yatÄ±rÄ±lacak. DeÄŸiÅŸiklik Ã¶nergelerinin ardÄ±ndan, AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak.
AP'den vize serbestisi konusunda ret kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ± halinde konu yeniden AB Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
TÃ¼rkiye'ye vize serbestisine iliÅŸkin Ã¶neri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse, karar, AB'nin resmi gazetesinde yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ olacak.
Vize serbestisinin onaylanmasÄ± halinde TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, Almanya, Avusturya, BelÃ§ika, Ã‡ekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ä°spanya, Ä°sveÃ§, Ä°sviÃ§re, Ä°talya, Ä°zlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, LÃ¼ksemburg, Macaristan, Malta, NorveÃ§, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.
BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± turistlik ve ziyaret amaÃ§lÄ± seyahatlerinde bu Ã¼lkelerde her 6 ayda bir kez olmak Ã¼zere 90 gÃ¼ne kadar kalma hakkÄ±na sahip olacak.
Bunun yanÄ±nda AB vize serbestisi sistemi Schengen Ã¼yesi olmayan Ä°ngiltere ve Ä°rlanda iÃ§in ise TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± vizeye tabi olmaya devam edecek.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik bu sabah, TÃ¼rkiye'nin AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonuna teslim edilecek." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸenleri yerine getirdiÄŸini vurgulayan Ã‡elik, "EsasÄ±nda bize gÃ¶re 72 kriterin hepsi yerine getirilmiÅŸtir de bazÄ± konularda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler olabilir mi gibi bir tartÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼yordu. O tartÄ±ÅŸmada en azÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu Ã§erÃ§evede de Komisyona verilecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÃ¼n konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–zellikle vize serbestisi konusunda 72 kriterden bize gÃ¶re 67, onlara gÃ¶re 65'i gerÃ§ekleÅŸti. Geri kalanlarla ilgili ne yapacaÄŸÄ±mÄ±z konusunda onlarÄ±n tavsiyesi vardÄ±, biz de bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorduk. Bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tamamladÄ±k. BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla da istiÅŸare ettik, talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±k. Åžimdi Timmermans (AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±) ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz ve mektubumuzu ona ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. 72 kriteri bize gÃ¶re tamamladÄ±k. YarÄ±ndan, bu mektubumuzu AB'ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan itibaren artÄ±k top diÄŸer tarafta. Onlarla birlikte bu sÃ¼reci bir an Ã¶nce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p sonuÃ§landÄ±rmamÄ±z gerekiyor." demiÅŸti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitti
SETA Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Duran, "Suriye baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin ciddi bir krize girdiÄŸini gÃ¶rmemiz gerekir. NATO'nun birinci Ã¼yesi olan Amerika ile yine NATO'nun en Ã¶nemli Ã¼yelerinden TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n birbirleriyle YPG Ã¼zerinden uluslararasÄ± hukuk dÃ¼zleminde tartÄ±ÅŸÄ±r hale gelmiÅŸ olmasÄ±, meselenin ciddiyetini gÃ¶stermektedir" dedi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamÄ±nda, Latin Amerika Ã¼lkelerinde 20 bin Ä°spanyolca mealli Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi
10. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri'ne baÅŸvurular devam ediyor
AK Parti Mardin Milletvekili MiroÄŸlu'nun oÄŸlu ZerdeÅŸt MiroÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti