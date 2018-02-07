14:53, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'nin AB vize serbestisi serÃ¼veni

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ vize serbestisiÂ iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±,Â Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonuna bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi.

TÃ¼rkiye, vize serbestisi konusunda 72 kriterden 67'sini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtirken eksik kalan kriterlere dair yol haritasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±na dair mektubu AB'ye ulaÅŸtÄ±rmasÄ±ndan itibaren artÄ±k top BrÃ¼ksel'de olacak. TÃ¼rkiye, sÃ¼recin bir an Ã¶nce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼p sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±ndan yana olduÄŸunu belirtiyor.

AB'YE GÃ–RE EKSÄ°K KRÄ°TERLER

ABâ€™ye gÃ¶re ise 7 eksik kriter bulunuyor. BunlarÄ±n arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik kriteri iki taraf arasÄ±nda aÅŸÄ±lmasÄ± en gÃ¼Ã§ madde olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye Ã¶zellikle PYD/PKK, FETÃ– ve DEAÅž gibi unsurlarla mÃ¼cadele ederken, AB tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸtirilmesi istenen maddelerin, terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi zaafa uÄŸratacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe duyuyor.

AB'ye gÃ¶re eksik 7 kriter ÅŸu ÅŸekilde:

"AB standartlarÄ±nda tam uyumlu biyometrik pasaport Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele iÃ§in Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±, Europol ile operasyonel iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele yasa ve uygulamalarÄ±nÄ±n Avrupa standartlarÄ±na uyacak ÅŸekilde dÃ¼zenlenmesi, AB standartlarÄ±nda kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± dÃ¼zenlemesinin kabulÃ¼ ve uygulanmasÄ±, suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda ABâ€™nin tÃ¼m Ã¼lkeleriyle etkili iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± ve AB-TÃ¼rkiye Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n tÃ¼m maddelerinin uygulanmasÄ±."

SÃœRECÄ°N Ä°ÅžLEYÄ°ÅžÄ°

AB Komisyonunun vize serbestisi sÃ¼recine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ± ve Ã¶neriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 Ã¼lkenin temsil edildiÄŸi AB Konseyinde karara baÄŸlanacak.

Buna gÃ¶re, komisyonun Ã¶nerisi, Ã¶nce AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde masaya yatÄ±rÄ±lacak. DeÄŸiÅŸiklik Ã¶nergelerinin ardÄ±ndan, AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak.

AP'den vize serbestisi konusunda ret kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ± halinde konu yeniden AB Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

TÃ¼rkiye'ye vize serbestisine iliÅŸkin Ã¶neri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse, karar, AB'nin resmi gazetesinde yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ olacak.

TÃœRK VATANDAÅžLARI HANGÄ° ÃœLKELERE VÄ°ZESÄ°Z SEYAHAT EDEBÄ°LECEK

Vize serbestisinin onaylanmasÄ± halinde TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, Almanya, Avusturya, BelÃ§ika, Ã‡ekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ä°spanya, Ä°sveÃ§, Ä°sviÃ§re, Ä°talya, Ä°zlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, LÃ¼ksemburg, Macaristan, Malta, NorveÃ§, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± turistlik ve ziyaret amaÃ§lÄ± seyahatlerinde bu Ã¼lkelerde her 6 ayda bir kez olmak Ã¼zere 90 gÃ¼ne kadar kalma hakkÄ±na sahip olacak.

Bunun yanÄ±nda AB vize serbestisi sistemi Schengen Ã¼yesi olmayan Ä°ngiltere ve Ä°rlanda iÃ§in ise TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± vizeye tabi olmaya devam edecek.

Ã‡AVUÅžOÄžLU VE Ã‡ELÄ°K'TEN VÄ°ZE SERBESTÄ°SÄ° AÃ‡IKLAMASI

AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik bu sabah, TÃ¼rkiye'nin AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonuna teslim edilecek." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸenleri yerine getirdiÄŸini vurgulayan Ã‡elik, "EsasÄ±nda bize gÃ¶re 72 kriterin hepsi yerine getirilmiÅŸtir de bazÄ± konularda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler olabilir mi gibi bir tartÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼yordu. O tartÄ±ÅŸmada en azÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu Ã§erÃ§evede de Komisyona verilecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÃ¼n konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–zellikle vize serbestisi konusunda 72 kriterden bize gÃ¶re 67, onlara gÃ¶re 65'i gerÃ§ekleÅŸti. Geri kalanlarla ilgili ne yapacaÄŸÄ±mÄ±z konusunda onlarÄ±n tavsiyesi vardÄ±, biz de bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorduk. Bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tamamladÄ±k. BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla da istiÅŸare ettik, talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±k. Åžimdi Timmermans (AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±) ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz ve mektubumuzu ona ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. 72 kriteri bize gÃ¶re tamamladÄ±k. YarÄ±ndan, bu mektubumuzu AB'ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan itibaren artÄ±k top diÄŸer tarafta. Onlarla birlikte bu sÃ¼reci bir an Ã¶nce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p sonuÃ§landÄ±rmamÄ±z gerekiyor." demiÅŸti.