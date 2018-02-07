15:07, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

AB'den DoÄŸu Guta'da saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB), Suriye'deki BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'daÂ sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce, AA muhabirinin sorusu Ã¼zerine yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalara atÄ±fta bulunularak, "Suriye'de savaÅŸ sona ermedi. Ä°nsani durum kÃ¶tÃ¼leÅŸiyor. Sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar durdurulmalÄ±. Suriye'deki insani yardÄ±m engelleri kaldÄ±rÄ±lmalÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã¶nderliÄŸindeki Cenevre'de mÃ¼zakere edilmesi gereken siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me alternatif bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼venilir bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu kaydedildi.

Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, dÃ¼n de DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 74 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esad rejimi, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.