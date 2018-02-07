AB'den DoÄŸu Guta'da saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB), Suriye'deki BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'daÂ sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce, AA muhabirinin sorusu Ã¼zerine yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalara atÄ±fta bulunularak, "Suriye'de savaÅŸ sona ermedi. Ä°nsani durum kÃ¶tÃ¼leÅŸiyor. Sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar durdurulmalÄ±. Suriye'deki insani yardÄ±m engelleri kaldÄ±rÄ±lmalÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã¶nderliÄŸindeki Cenevre'de mÃ¼zakere edilmesi gereken siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me alternatif bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Suriye'de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼venilir bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu kaydedildi.
Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, dÃ¼n de DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 74 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esad rejimi, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.
Ä°srail Enerji BakanÄ± Steinitz, LÃ¼bnan ile Akdeniz'de yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istediklerini sÃ¶yledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koalisyon protokolÃ¼ Ã¼lkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§acak Hindistan'a ait Air India Hava YollarÄ±na hava sahasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentinde Yunus Emre VakfÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen Ä°slami okul iÃ§in EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden karar vermesine hÃ¼kmetti
Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Barcelona'daki hÃ¼kÃ¼mete ek olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BrÃ¼ksel'de bir "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti" kurmak istediÄŸini, Katalonya'daki hÃ¼kÃ¼mete de kendi partisinden bir yardÄ±mcÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Riyad yÃ¶netiminin "rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu" ÅŸeklindeki iddialarÄ± yalanladÄ±
UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Brezilyaâ€™da son 15 yÄ±lda kÃ¶leliÄŸe benzer ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan 35 bin kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Suriyeâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmesine giden bir yol izliyor. Bu planlarÄ±n iÃ§eriÄŸini ABDâ€™li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avustroasya dil ailesine mensup "Jedek" dili BatÄ± Malezya'da 280 kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor
BTTADK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in yasal bir hak Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, Suudi Arabistan ile koalisyon gÃ¼Ã§lerini, Aden'de yaÅŸanan son Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± incelemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
AGÄ°T eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± semineri dÃ¼zenlendi
AB, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°sveÃ§, BMGK'den Arakan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin yeni bir oturum talebinde bulundu