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Politika
GÃ¼ncelleme: 15:18, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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BozdaÄŸ: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Afrin aÃ§Ä±klamasÄ± vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r
BozdaÄŸ: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Afrin aÃ§Ä±klamasÄ± vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nunÂ bugÃ¼n bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'eÂ girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu, TÃ¼rkiye'ye, 'Afrin'i terÃ¶ristlerden temizleme, Afrin'deki terÃ¶ristlere dokunma', demektir. DolayÄ±sÄ±yla terÃ¶ristlere destektir." ifadesini kullandÄ±.Â 

BozdaÄŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki resmi hesabÄ± Ã¼zerinden CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bugÃ¼n bazÄ± gazetelerde yer alan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin ifadeleri konusunda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun sÃ¶z konusu gazetelerdeki, "Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, "vahim bir yanlÄ±ÅŸ" olduÄŸunu belirtti.

BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu, TÃ¼rkiye'ye, 'Afrin'i terÃ¶ristlerden temizleme, Afrin'deki terÃ¶ristlere dokunma', demektir. DolayÄ±sÄ±yla terÃ¶ristlere destektir. Belli ki YPG'ye 'Kendi vatanÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸ bir oluÅŸumdur' diyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK'nÄ±n eli kanlÄ± terÃ¶ristlerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n hedeflerine ulaÅŸmadan sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemektedir. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, Afrin'in merkezi dahil Afrin bÃ¶lgesindeki her karÄ±ÅŸ toprak ve tÃ¼m yerleÅŸim yerleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden ve terÃ¶ristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, TÃ¼rkiye'nin bu hedefe ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelleyemez."



Ä°lgili Konular Afrin KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Bekir BozdaÄŸ
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