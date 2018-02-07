15:26, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Konya'da yeni obruk oluÅŸtu





Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde yaklaÅŸÄ±k 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸinde obruk oluÅŸtu. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± ReÅŸadiye Mahallesi KÃ¼llÃ¼kuyu mevkisinde Bekir Ä°lhan'a ait tarlada oluÅŸan obruk, bÃ¶lgedeki Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti. BuÄŸday ekili tarlada oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruÄŸu farkeden Bekir Ä°lhan, AA muhabirine, hayvanlarÄ±nÄ± yemlediÄŸi sÄ±rada meydana gelen sese yÃ¶neldiÄŸinde tarlasÄ±ndaki obruÄŸu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ä°lhan, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce de 500 metre yakÄ±nÄ±nda obruk oluÅŸtuÄŸunu anlatarak, "Obruklara alÄ±ÅŸtÄ±k. Tedirgin olsak da Allah'tan gelen bir ÅŸey. ObruÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgeye gidince korkunÃ§ manzara ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. BÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸanlar da vardÄ±. Can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ± sevindirici." diye konuÅŸtu. KarapÄ±nar Belediyesi ekiplerince obruÄŸun bulunduÄŸu yerde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

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