15:33, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Kazakistan'da "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ±" semineri



Foto: ArÅŸiv

Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± semineri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi (UTA) tarafÄ±ndanÂ Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2.Â TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± seminerinin dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.Â UTA BaÅŸkanÄ± Darhan KÄ±dÄ±raliâ€™nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve AlaÅŸ Ordaâ€™nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Milli Akademik KÃ¼tÃ¼phanede dÃ¼zenlenen seminere, Azerbaycan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi RaÅŸad Mamadov, Japonya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ichiro Kavabata ve Kazak milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±. Seminerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan KÄ±dÄ±rali, etkinliÄŸiÂ geÃ§en yÄ±l baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Ä°lk seminerimiz Tatar aydÄ±nÄ± 'AbduraÅŸit Ä°brahim ve Japonyaâ€™daki MÃ¼slÃ¼manlar' konuluydu. Ä°kinci seminerimizi AlaÅŸâ€™a adadÄ±k." dedi. Seminerde AlaÅŸ Orda hÃ¼kÃ¼metinin milli ordusunun (1917-1920) tarihi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, tarihÃ§i Berik AbdugaliulÄ±â€™nÄ±n AlaÅŸ Ordaâ€™nÄ±n Askeri YapÄ±sÄ± isimli kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. KÄ±dÄ±rali, seminer kapsamÄ±nda halklar arasÄ±nda eÄŸitim ve bilim alanlarÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin pekiÅŸmesine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan dolayÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kavabataâ€™ya ÅŸeref belgesi, TÃ¼rk tarihi araÅŸtÄ±rmalarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ de AbdugaliulÄ±'ya teÅŸekkÃ¼r belgesi takdim etti.Â

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