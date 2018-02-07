Kazakistan'da

UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi (UTA) tarafÄ±ndanÂ Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2.Â TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± seminerinin dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.Â
UTA BaÅŸkanÄ± Darhan KÄ±dÄ±raliâ€™nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve AlaÅŸ Ordaâ€™nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Milli Akademik KÃ¼tÃ¼phanede dÃ¼zenlenen seminere, Azerbaycan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi RaÅŸad Mamadov, Japonya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ichiro Kavabata ve Kazak milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.
Seminerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan KÄ±dÄ±rali, etkinliÄŸiÂ geÃ§en yÄ±l baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Ä°lk seminerimiz Tatar aydÄ±nÄ± 'AbduraÅŸit Ä°brahim ve Japonyaâ€™daki MÃ¼slÃ¼manlar' konuluydu. Ä°kinci seminerimizi AlaÅŸâ€™a adadÄ±k." dedi.
Seminerde AlaÅŸ Orda hÃ¼kÃ¼metinin milli ordusunun (1917-1920) tarihi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, tarihÃ§i Berik AbdugaliulÄ±â€™nÄ±n AlaÅŸ Ordaâ€™nÄ±n Askeri YapÄ±sÄ± isimli kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
KÄ±dÄ±rali, seminer kapsamÄ±nda halklar arasÄ±nda eÄŸitim ve bilim alanlarÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin pekiÅŸmesine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan dolayÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kavabataâ€™ya ÅŸeref belgesi, TÃ¼rk tarihi araÅŸtÄ±rmalarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ de AbdugaliulÄ±'ya teÅŸekkÃ¼r belgesi takdim etti.Â
Ä°srail Enerji BakanÄ± Steinitz, LÃ¼bnan ile Akdeniz'de yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istediklerini sÃ¶yledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koalisyon protokolÃ¼ Ã¼lkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§acak Hindistan'a ait Air India Hava YollarÄ±na hava sahasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentinde Yunus Emre VakfÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen Ä°slami okul iÃ§in EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden karar vermesine hÃ¼kmetti
Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Barcelona'daki hÃ¼kÃ¼mete ek olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BrÃ¼ksel'de bir "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti" kurmak istediÄŸini, Katalonya'daki hÃ¼kÃ¼mete de kendi partisinden bir yardÄ±mcÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Riyad yÃ¶netiminin "rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu" ÅŸeklindeki iddialarÄ± yalanladÄ±
UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Brezilyaâ€™da son 15 yÄ±lda kÃ¶leliÄŸe benzer ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan 35 bin kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Suriyeâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmesine giden bir yol izliyor. Bu planlarÄ±n iÃ§eriÄŸini ABDâ€™li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avustroasya dil ailesine mensup "Jedek" dili BatÄ± Malezya'da 280 kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor
BTTADK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in yasal bir hak Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, Suudi Arabistan ile koalisyon gÃ¼Ã§lerini, Aden'de yaÅŸanan son Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± incelemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
AGÄ°T eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± semineri dÃ¼zenlendi
AB, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°sveÃ§, BMGK'den Arakan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin yeni bir oturum talebinde bulundu