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01:23, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe
Kafkaslar
15:36, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Azerbaycan'da
AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Azerbaycan'da

AGÄ°T eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci kapsamÄ±nda geldikleri Azerbaycan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev tarafÄ±ndan kabul edildi.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, eÅŸ baÅŸkanlar Rus Ä°gor Popov, FransÄ±z Stephane Visconti, AmerikalÄ± Andrew Schofer ve AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk, Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Elmar Memmedyarov'un da hazÄ±r bulunduÄŸu toplantÄ±da, Ermenistan ve Azerbaycan arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÃ¼recin mevcut durumu ve perspektifleri ele alÄ±ndÄ±.

EÅŸ baÅŸkanlar yarÄ±n da Ermenistan'da temaslarda bulunacaklar.

AGÄ°T MÄ°NSK GRUBU

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesini teÅŸvik ve taraflar arasÄ±nda aracÄ±lÄ±k etmek amacÄ±yla 1992'de kuruldu.

EÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Rusya, Fransa ve ABD'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ AGÄ°T Minsk Grubu, 26 yÄ±l boyunca birÃ§ok giriÅŸimde bulunmasÄ±na raÄŸmen DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik somut neticeler elde edemedi.



Ä°lgili Konular AGÄ°T Minsk Grubu Azerbaycan Ermenistan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ
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