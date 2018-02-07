16:00, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Yemen'den Suudi Arabistan'a araÅŸtÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen BaÅŸbakanÄ± Ahmed bin DaÄŸr, Suudi Arabistan ile koalisyon gÃ¼Ã§lerine geÃ§ici baÅŸkent Aden'de yaÅŸanan son Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n incelenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

HÃ¼kÃ¼met kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bin DaÄŸr, Aden'deki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kentte yaÅŸanan son olaylarÄ±n incelenmesi iÃ§in Suudi Arabistan ve koalisyon gÃ¼Ã§lerini bÃ¶lgeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Aden'deki olaylarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi'nin meÅŸruiyetine yÃ¶nelik bir "darbe" olarak deÄŸerlendiren Bin DaÄŸr, bÃ¶lgedeki isyanÄ±n sona erdiÄŸini kaydetti.

Bin DaÄŸr ayrÄ±ca, Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybeden askerler iÃ§in duyduÄŸu derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Yemen'de ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸu Siyasi GeÃ§iÅŸ Konseyine baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda ocak ayÄ±nÄ±n sonunda Ã¼Ã§ gÃ¼n devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda onlarca kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 300'den fazla kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar, Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Hadi ile koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla sona ermiÅŸti.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten beri Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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