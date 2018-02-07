Konya'da 253 tarihi eser restore edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, il genelindeki ecdat yadigarı eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için restorasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.
Konya'nın tamamında restorasyon çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktaran Akyürek, "2017 yılında 253 tarihi eseri restore ettik. 17 kültürel varlığın restorasyon çalışması da devam ediyor. 28 tarihi eserin restorasyonu için de ihale hazırlığımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Akyürek, böylece 2004 yılından beri 3 bin 300 tarihi eserin restorasyonunu tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Dünyada aynı anda gerçekleştirilen en büyük restorasyon çalışması olan Tarihi Bedesten Projesi başta olmak üzere Sultan Selim Camisi, Kapu Camisi, Aziziye Camisi, Mengüç Sokak, İstasyon Evleri, Kızılören Hanı, Akşehir Arasta Çarşısı ve İplikçi Camisi, Ereğli Rüstem Paşa Kervansarayı, Seydişehir Seyyid Harun Veli Türbesi ve çevresi gibi restorasyonu tamamlanan ve devam eden çok sayıda tarihi eserimiz mevcut."
"Mana Yıldızları" projesiyle Konya'da iz bırakan büyüklerin kaybolmuş dahi olsa mezar yerlerini tespit edip ziyaret haritasına işaretlediklerini anımsatan Akyürek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz çalışmalarda son olarak Türk-İslam büyüklerinin türbelerinin bulunduğu alanların temizliği, bakımı, onarımı ve güvenliğinin sağlanması konusunda protokol imzaladık." değerlendirmesinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 253 tarihi eseri restore etti
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