16:58, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BatÄ± Trakya TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek





BTTADK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in yasal bir hak Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Trakya TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terÃ¶rist unsurlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na destek geldi. BatÄ± Trakya TÃ¼rk AzÄ±nlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸma Kurulu (BTTADK) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in yasal bir hak Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "Suriye'de akan gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kanÄ±n durdurulmasÄ±, bÃ¶lgede huzuru ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen bu harekatÄ±n baÅŸarÄ± ile sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in dualarÄ±mÄ±z ana vatan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile. Åžehitlere de Allah'tan rahmet, gazilere acil ÅŸifa, yakÄ±nlarÄ±na da sabÄ±rlar dileriz." Avrupa BatÄ± Trakya TÃ¼rk Federasyonundan (ABTTF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "Avrupa'da yaÅŸayan BatÄ± Trakya TÃ¼rk toplumunun, TSK'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± desteklediÄŸi" belirtilerek harekatÄ±n baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmasÄ± temennisinde bulunuldu. Â

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