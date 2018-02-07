GÃ¼neydoÄŸu Asya'da yeni bir dil keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Dil bilimciler, Malay YarÄ±madasÄ±'nda daha Ã¶nce tanÄ±mlanmamÄ±ÅŸ bir dilin konuÅŸulduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±.
Science Daily'nin haberine gÃ¶re, Ä°sveÃ§'teki Lund Ãœniversitesinden dil bilimciler, GÃ¼neydoÄŸu Asya'daki Malay YarÄ±madasÄ±'nda, "Jedek" adÄ±nÄ± verdikleri yeni bir dil keÅŸfetti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Avustroasya dil ailesinden "Aslian" adÄ± verilen gruba ait dilin, BatÄ± Malezya'da avcÄ±lÄ±k ve toplayÄ±cÄ±lÄ±k yaparak yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren 280 kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸulduÄŸunu belirtti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Semang dili hakkÄ±nda yapÄ±lan bir dil dokÃ¼mantasyon projesi kapsamÄ±nda, Aslian dillerini konuÅŸan farklÄ± gruplardan dil verileri toplamak iÃ§in birkaÃ§ kÃ¶yÃ¼ ziyaret ettikleri sÄ±rada "Jedek" dilini keÅŸfetti.
Jedek dilinin, aynÄ± bÃ¶lgede konuÅŸulan Jahai dili Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±rken ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Lund Ãœniversitesinde doktora Ã¶ÄŸrencisi olan Joanne Yager, "KÃ¶yÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n farklÄ± bir dille konuÅŸtuÄŸunu fark ettik. Jahai dilinde kullanÄ±lmayan kelimeleri, fonemleri ve gramer yapÄ±larÄ±nÄ± kullanÄ±yorlardÄ±. Bu kelimeler, Malay YarÄ±madasÄ±'nÄ±n uzak diÄŸer yerlerinde konuÅŸulan diÄŸer Aslian dilleriyle bir baÄŸÄ± akla getirdi." dedi.
Jedek'in konuÅŸulduÄŸu topluluÄŸun BatÄ± toplumlarÄ±ndan daha fazla cinsiyet eÅŸitliÄŸine sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyen Yager, bu toplulukta kiÅŸiler arasÄ± ÅŸiddetin neredeyse hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±n bilinÃ§li olarak rekabet etmemeye Ã¶zendirildiÄŸini, yasalarÄ±n veya mahkemelerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Dil bilimci Niclas Burenhult, "Jedek, ormanda bilinmeyen bir kabile tarafÄ±ndan deÄŸil, daha Ã¶nce antropologlar tarafÄ±ndan incelenen bir kÃ¶yde konuÅŸulan bir dil. Dil bilimciler olarak, antropologlarÄ±n gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey bulduk." ifadelerini kullandÄ±.
DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 6 bin dil konuÅŸuluyor. DÃ¼nya nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80'i dÃ¼nyanÄ±n en yaygÄ±n dillerinden birini, yÃ¼zde 20'si ise 3 bin 600 dilden birini konuÅŸuyor.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, dÃ¼nya dillerinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n, 100 yÄ±l iÃ§erisinde yok olacaÄŸÄ±na inanÄ±yor.
Ä°srail Enerji BakanÄ± Steinitz, LÃ¼bnan ile Akdeniz'de yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istediklerini sÃ¶yledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koalisyon protokolÃ¼ Ã¼lkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir." dedi.
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Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Suriyeâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmesine giden bir yol izliyor. Bu planlarÄ±n iÃ§eriÄŸini ABDâ€™li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avustroasya dil ailesine mensup "Jedek" dili BatÄ± Malezya'da 280 kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor
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