17:51, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Lavrov: ABD "Suriye'yi bÃ¶lmeyi planlÄ±yor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bÃ¶lmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Bunu biliyoruz ve bu planÄ±n iÃ§eriÄŸini ABD'li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z." dedi.

Lavrov, Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABDâ€™yi, Suriyeâ€™de DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶ristlere yÃ¶nelik mÃ¼cadelede Rusyaâ€™ya verdiÄŸi taahhÃ¼tleri terk etmekle suÃ§ladÄ±.

Suriye'nin fiilen bÃ¶lÃ¼nmesine yÃ¶nelik ABD'nin planlarÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ± belirten Lavrov, "ABD, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Suriye'nin bÃ¶lÃ¼nmesine giden bir yol izliyor. Bu planlarÄ±n iÃ§eriÄŸini ABD'li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmasÄ±nda, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ± etrafÄ±ndaki durumu Ã§Ã¶zmek iÃ§in varÄ±lan "kapsamlÄ± ortak eylem planÄ±" anlaÅŸmasÄ±na sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine de iÅŸaret eden Lavrov, "Bu anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±, nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma ve tÃ¼m dÃ¼nya dÃ¼zeni iÃ§in tahmini zor, olumsuz sonuÃ§lar doÄŸuracaktÄ±r." dedi.

Lavrov, dÃ¼nyanÄ±n artÄ±k Ã§ok kutuplu yeni bir dÃ¶neme girdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "BatÄ±lÄ± birÃ§ok Ã¼lkenin Rusya'nÄ±n kendini bu yeni dÃ¼zende baÅŸarÄ±lÄ± konumlandÄ±rmasÄ±na alerjisi var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â