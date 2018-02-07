GÃ¼ncelleme: 18:14, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

TSK'nÄ±n Aden KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK)Â deniz unsurlarÄ±nÄ±n,Â Aden KÃ¶rfezi, SomaliÂ karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±,Â Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerdeÂ gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatanÂ BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel KurulundaÂ kabul edildi.

Tezkerede, TSK deniz unsurlarÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak suretiyle bÃ¶lgede seyreden TÃ¼rk bayraklÄ± ve TÃ¼rkiye baÄŸlantÄ±lÄ± ticari gemilerin emniyetinin etkin ÅŸekilde muhafazasÄ± ve uluslararasÄ± toplumca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len korsanlÄ±k/deniz haydutluÄŸu ve silahlÄ± soygun eylemleriyle mÃ¼ÅŸterek mÃ¼cadele harekatÄ±na aktif katÄ±lÄ±mda bulunulmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, bu alanda BM sistemi iÃ§inde ve bÃ¶lgesel Ã¶lÃ§ekte oynanan rolÃ¼n ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n pekiÅŸtirilmesinin temin edildiÄŸi ifade edildi.



AnÄ±lan bÃ¶lgelerde devam eden korsanlÄ±k/deniz haydutluÄŸu ve silahlÄ± soygun eylemleriyle uluslararasÄ± toplumca mÃ¼cadele edilebilmesine cevaz veren BM GÃ¼venlik Konseyinin ilgili kararlarÄ±nÄ±n sÃ¼resinin son olarak 7 KasÄ±m 2017 tarihli kararla bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan tezkerede, ÅŸunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in 10 Åžubat 2009 tarihli TBMM kararÄ±yla hÃ¼kÃ¼mete verilen ve son olarak 8 Åžubat 2017 tarihli ve 1136 sayÄ±lÄ± karar ile 10 Åžubat 2017 tarihinden itibaren bir yÄ±l uzatÄ±lan izin sÃ¼resinin, anÄ±lan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Åžubat 2018 tarihinden itibaren bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±, ayrÄ±ca denizde terÃ¶rizmle mÃ¼cadele harekatlarÄ±na katkÄ± saÄŸlanabilmesi maksadÄ±yla unsurlarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¶lge Ã¼lkeleri karasularÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, denizde terÃ¶rizmle mÃ¼cadele gÃ¶revi iÃ§in yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli dÃ¼zenlemelerin hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± iÃ§in izin verilmesini anayasanÄ±n 92. maddesi uyarÄ±nca arz ederim."