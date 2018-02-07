TSK'nÄ±n Aden KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK)Â deniz unsurlarÄ±nÄ±n,Â Aden KÃ¶rfezi, SomaliÂ karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±,Â Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerdeÂ gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatanÂ BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel KurulundaÂ kabul edildi.
Tezkerede, TSK deniz unsurlarÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak suretiyle bÃ¶lgede seyreden TÃ¼rk bayraklÄ± ve TÃ¼rkiye baÄŸlantÄ±lÄ± ticari gemilerin emniyetinin etkin ÅŸekilde muhafazasÄ± ve uluslararasÄ± toplumca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len korsanlÄ±k/deniz haydutluÄŸu ve silahlÄ± soygun eylemleriyle mÃ¼ÅŸterek mÃ¼cadele harekatÄ±na aktif katÄ±lÄ±mda bulunulmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, bu alanda BM sistemi iÃ§inde ve bÃ¶lgesel Ã¶lÃ§ekte oynanan rolÃ¼n ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n pekiÅŸtirilmesinin temin edildiÄŸi ifade edildi.
AnÄ±lan bÃ¶lgelerde devam eden korsanlÄ±k/deniz haydutluÄŸu ve silahlÄ± soygun eylemleriyle uluslararasÄ± toplumca mÃ¼cadele edilebilmesine cevaz veren BM GÃ¼venlik Konseyinin ilgili kararlarÄ±nÄ±n sÃ¼resinin son olarak 7 KasÄ±m 2017 tarihli kararla bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan tezkerede, ÅŸunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in 10 Åžubat 2009 tarihli TBMM kararÄ±yla hÃ¼kÃ¼mete verilen ve son olarak 8 Åžubat 2017 tarihli ve 1136 sayÄ±lÄ± karar ile 10 Åžubat 2017 tarihinden itibaren bir yÄ±l uzatÄ±lan izin sÃ¼resinin, anÄ±lan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Åžubat 2018 tarihinden itibaren bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±, ayrÄ±ca denizde terÃ¶rizmle mÃ¼cadele harekatlarÄ±na katkÄ± saÄŸlanabilmesi maksadÄ±yla unsurlarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¶lge Ã¼lkeleri karasularÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, denizde terÃ¶rizmle mÃ¼cadele gÃ¶revi iÃ§in yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli dÃ¼zenlemelerin hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± iÃ§in izin verilmesini anayasanÄ±n 92. maddesi uyarÄ±nca arz ederim."
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitti
SETA Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Duran, "Suriye baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin ciddi bir krize girdiÄŸini gÃ¶rmemiz gerekir. NATO'nun birinci Ã¼yesi olan Amerika ile yine NATO'nun en Ã¶nemli Ã¼yelerinden TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n birbirleriyle YPG Ã¼zerinden uluslararasÄ± hukuk dÃ¼zleminde tartÄ±ÅŸÄ±r hale gelmiÅŸ olmasÄ±, meselenin ciddiyetini gÃ¶stermektedir" dedi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamÄ±nda, Latin Amerika Ã¼lkelerinde 20 bin Ä°spanyolca mealli Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi
10. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri'ne baÅŸvurular devam ediyor
AK Parti Mardin Milletvekili MiroÄŸlu'nun oÄŸlu ZerdeÅŸt MiroÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti