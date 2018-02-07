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Güncelleme: 18:28, 07 Şubat 2018 Çarşamba

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Brezilya’da köle gibi çalıştırılan 35 bin kişi kurtarıldı
Brezilya’da köle gibi çalıştırılan 35 bin kişi kurtarıldı
Foto: Arşiv

Uluslararası Çalışma Örgütü, Brezilya’da son 15 yılda köleliğe benzer şartlarda çalıştırılan 35 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Brezilya İş Gücü Takibat Bürosu, Brezilya'da son 15 yılda "köleliğe benzer şartlarda" çalıştırılan 35 bin kişinin bu durumdan kurtarıldığını bildirdi.

Brezilya kanunlarında köleliğe benzer işçilik, "kişilerin borcu nedeniyle hizmet ettirilmesi, zorla çalıştırılması, aşırı çalışma saati olan işlerde ve küçük düşürücü şartlarda ya da borçlandırılarak çalıştırılması" olarak tanımlanıyor.

"600'Ü TEKRAR AYNI ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMAYA GERİ DÖNDÜ"

İki kurumun ortak raporuna göre, 2003'ten bu yana bu gibi nedenlerle "köle gibi" çalıştırılan 35 bin kişi yetkili makamların girişimleri sonucu kurtarıldı. Ancak bu kişilerden 600'ü tekrar aynı şartlar altında çalışmaya geri döndü.

"152 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR"

ILO yetkilileri, dünyada yaşları 5 ile 17 arasındaki 152 milyon çocuğun işçi olarak çalıştırıldığını, yaklaşık 40 milyon kişinin de modern köleliğin kurbanı olduğunu belirtiyor. Modern kölelerin yüzde 71'ini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Ev işçiliği, inşaat ve tarım gibi alanlarda ise 16 milyon kişinin suistimale uğradığı ifade ediliyor.

Modern kölelikle mücadele eden Özgür Yürü Vakfı (Walk Free Foundation) Başkanı Andrew Foster, “Gerçek şu ki yaklaşık 40 milyon kişi modern köleliğin tuzağına düşmüş durumda ve bu hepimiz için bir utançtır.” açıklamasında bulundu.



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