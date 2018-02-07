GÃ¼ncelleme: 18:42, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine yÃ¶nelik plan AB'ye iletildi





TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'ninÂ Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Faruk KaymakcÄ±,Â vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmaÂ planÄ± belgesi ve eklerini, AB Komisyonunun Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a verdi. Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KaymakcÄ±, belgeyi ve eklerini Strazburg'da bir araya geldiÄŸi Timmermans'a iletti.Â KaymakcÄ±, Timmermans'a bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ilerlemesi iÃ§in komisyonun TÃ¼rkiye'ye destek olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. KaymakcÄ±, TÃ¼rkiye'nin komisyondan alacaÄŸÄ± olumlu iÅŸaret Ã§erÃ§evesinde belgede belirtilen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Timmermans ise uzmanlarÄ±nÄ±n hemen Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼rlerini iletti. "AB'YE GÃ–RE 72 KRÄ°TERDEN 65'Ä° GERÃ‡EKLEÅžTÄ°" Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, vize serbestisi konusunda 72 kriterden TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re 67, AB'ye gÃ¶re 65'inin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Geri kalanlarla ilgili yapÄ±lacaklar konusunda AB tarafÄ±nÄ±n tavsiyesi olduÄŸunu ve TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "72 kriteri bize gÃ¶re tamamladÄ±k. Mektubumuzu AB'ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan itibaren artÄ±k top diÄŸer tarafta. Onlarla birlikte bu sÃ¼reci bir an Ã¶nce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p sonuÃ§landÄ±rmamÄ±z gerekiyor." demiÅŸti.

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