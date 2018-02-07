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GÃ¼ncelleme: 18:56, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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Suudi Arabistan'dan Hariri haberine yalanlama
Suudi Arabistan'dan Hariri haberine yalanlama

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Riyad yÃ¶netiminin "rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu" ÅŸeklindeki iddialarÄ± yalanladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ±Â Saad Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyareti ile ilgili iddialara iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bazÄ± medya organlarÄ±nda yer alan, "Suudi Arabistan'Ä±n LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu" ÅŸeklindeki haberlerin "tamamen asÄ±lsÄ±z" olduÄŸu belirtildi.

Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan'Ä±n resmi makam veya yetkililerinden hiÃ§bir aÃ§Ä±klamanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

OrtadoÄŸu'da yayÄ±n yapan bazÄ± medya organlarÄ± ve internet haber siteleri, ismini vermedikleri bir Suudi ArabistanlÄ± kaynaÄŸa dayandÄ±rarak, Riyad yÃ¶netiminin, Hariri'nin TÃ¼rkiye'yi ziyaret etmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu iddia etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Hariri Suudi Arabistan TÃ¼rkiye
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