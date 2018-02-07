GÃ¼ncelleme: 18:58, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi' destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emine ErdoÄŸan, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan, kendisinin himayesinde Ã‡evre ve Åžehir BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projeye iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki ocak ayÄ± verilerini paylaÅŸtÄ±.

Projenin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ettiÄŸini belirten ErdoÄŸan, ocak ayÄ±nda KÃ¼lliye'de, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve kartonun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bin 660 kilogram metalin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek, 100 vatlÄ±k bir ampulÃ¼ 2 milyon 553 bin 846 saat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak enerji elde edildiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, bin 120 kilogram plastiÄŸin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek tekstil Ã¼rÃ¼nÃ¼, Ã§Ã¶p kutusu, plastik boru, sera Ã¶rtÃ¼sÃ¼ gibi Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼retilmesine katkÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 420 kilogram camÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 50 litre petrol tasarrufu saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma ilkeleri Ã§erÃ§evesinde atÄ±klarÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±, gelecek nesillere temiz ve geliÅŸmiÅŸ bir TÃ¼rkiye ile yaÅŸanabilir bir dÃ¼nya bÄ±rakÄ±lmasÄ± hedefi doÄŸrultusunda 2017'de SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde de uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.