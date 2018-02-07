19:12, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Puigdemont BrÃ¼ksel'de 'sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti' kurmak istiyor





Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Barcelona'daki hÃ¼kÃ¼mete ek olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BrÃ¼ksel'de bir "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti" kurmak istediÄŸini, Katalonya'daki hÃ¼kÃ¼mete de kendi partisinden bir yardÄ±mcÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°spanya Anayasa Mahkemesinin, eskiÂ KatalonyaÂ Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ±Â Carles Puigdemont'un eski gÃ¶revine dÃ¶nebilmek iÃ§in yemin tÃ¶reni oturumuna ÅŸahsen katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine hÃ¼kmetmesinin ardÄ±ndan kaÃ§ak Katalan lider Katalonya'yÄ± BrÃ¼ksel'den yÃ¶netmek iÃ§inÂ "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti"Â kurmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BelÃ§ika resmi haber ajansÄ± Belga'nÄ±n haberine gÃ¶re, Puigdemont, Barcelona'daki hÃ¼kÃ¼mete ek olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BrÃ¼ksel'de bir "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti" kurmak istediÄŸini, Katalonya'daki hÃ¼kÃ¼mete de kendi partisinden bir yardÄ±mcÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Cumhuriyet Konseyi" olarak adlandÄ±rÄ±lacak "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼metinin" kuruluÅŸ tarihinin 18 Åžubat olabileceÄŸine iÅŸaret eden Puigdemont, yemin tÃ¶renini de BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini sÃ¶yledi. HakkÄ±nda tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimindeki rolÃ¼ nedeniyle "devlete karÅŸÄ± isyan ve baÅŸkaldÄ±rma", "ayaklanma" ve "kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" suÃ§lamalarÄ± nedeniyle tutuklanma kararÄ± bulunan Puigdemont'un, Ä°spanya'ya ayak bastÄ±ÄŸÄ± anda tutuklanmasÄ± bekleniyor.

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