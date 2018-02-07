19:24, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran'da, 'TÃ¼rk ordusu Afrin'de kimyasal silah kullandÄ±' yalanÄ±





Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusununÂ Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin Ä°ran devlet televizyonunda yayÄ±nlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" iddia edildi. Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayÄ± yine devlete baÄŸlÄ± ArapÃ§a yayÄ±n yapan El Alem'e dayandÄ±rarak yayÄ±nladÄ± ancak sÃ¶z konusu kanalda bÃ¶yle bir iddiaya yer verilmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kurumun, PYD/PKK kaynaklarÄ±na dayanarak bÃ¶yle bir iddiayÄ± ortaya attÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yapÄ±lÄ±yor. PKK'nÄ±n Ä°ran'daki kolu PJAK'Ä±n geÃ§en yÄ±llarda bu Ã¼lkedeki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§ok sayÄ±da Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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