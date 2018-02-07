Ä°ran'da, 'TÃ¼rk ordusu Afrin'de kimyasal silah kullandÄ±' yalanÄ±

Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusununÂ Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin Ä°ran devlet televizyonunda yayÄ±nlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" iddia edildi.
Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayÄ± yine devlete baÄŸlÄ± ArapÃ§a yayÄ±n yapan El Alem'e dayandÄ±rarak yayÄ±nladÄ± ancak sÃ¶z konusu kanalda bÃ¶yle bir iddiaya yer verilmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Kurumun, PYD/PKK kaynaklarÄ±na dayanarak bÃ¶yle bir iddiayÄ± ortaya attÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yapÄ±lÄ±yor.
PKK'nÄ±n Ä°ran'daki kolu PJAK'Ä±n geÃ§en yÄ±llarda bu Ã¼lkedeki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§ok sayÄ±da Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°srail Enerji BakanÄ± Steinitz, LÃ¼bnan ile Akdeniz'de yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istediklerini sÃ¶yledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koalisyon protokolÃ¼ Ã¼lkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§acak Hindistan'a ait Air India Hava YollarÄ±na hava sahasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentinde Yunus Emre VakfÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen Ä°slami okul iÃ§in EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden karar vermesine hÃ¼kmetti
Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Barcelona'daki hÃ¼kÃ¼mete ek olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BrÃ¼ksel'de bir "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti" kurmak istediÄŸini, Katalonya'daki hÃ¼kÃ¼mete de kendi partisinden bir yardÄ±mcÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Riyad yÃ¶netiminin "rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu" ÅŸeklindeki iddialarÄ± yalanladÄ±
UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Brezilyaâ€™da son 15 yÄ±lda kÃ¶leliÄŸe benzer ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan 35 bin kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Suriyeâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmesine giden bir yol izliyor. Bu planlarÄ±n iÃ§eriÄŸini ABDâ€™li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avustroasya dil ailesine mensup "Jedek" dili BatÄ± Malezya'da 280 kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor
BTTADK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in yasal bir hak Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, Suudi Arabistan ile koalisyon gÃ¼Ã§lerini, Aden'de yaÅŸanan son Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± incelemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
AGÄ°T eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± semineri dÃ¼zenlendi
AB, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°sveÃ§, BMGK'den Arakan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin yeni bir oturum talebinde bulundu