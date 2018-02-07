19:31, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye GenÃ§lik ve EÄŸitime Hizmet VakfÄ± (TÃœRGEV) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatmanur AltunÂ oldu.

TÃœRGEV'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti.

AkalÄ±n, akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmek Ã¼zere, 07 MayÄ±s 2018 itibarÄ±yla TÃœRGEV Genel Kurul Ãœyesi olarak gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼recek.

Devir teslim tÃ¶reninin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± ile Fatmanur Altun gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

Ã–Z GEÃ‡MÄ°Åž

Fatmanur Altun, 1979 yÄ±lÄ±nda Kocaeli'de doÄŸdu. Ãœniversite eÄŸitimini Ä°stanbul Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Sosyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde tamamlayan Altun, 2002-2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã§eÅŸitli araÅŸtÄ±rmalar gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere ABD'de bulundu. Marmara Ãœniversitesi Orta DoÄŸu ve Ä°slam Ãœlkeleri AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim DalÄ±'nda "2000 SonrasÄ± TÃ¼rk UlusalcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä°nÅŸasÄ±nda BÃ¼yÃ¼k OrtadoÄŸu Projesi SÃ¶yleminin RolÃ¼" baÅŸlÄ±klÄ± yÃ¼ksek lisans tezini tamamlayan Altun, 2014 yÄ±lÄ±nda aynÄ± bÃ¶lÃ¼mde doktora eÄŸitimine baÅŸladÄ±.

2000 yÄ±lÄ±ndan itibaren mÃ¼tercim ve redaktÃ¶r olarak yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Altun, 2005-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AnlayÄ±ÅŸ dergisinde bÃ¶lÃ¼m editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2006-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda DÃ¼nya BÃ¼lteni haber portalÄ±nda kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2009-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AK Parti Ä°stanbul Ä°l YÃ¶netimi ana kademe yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak gÃ¶rev alan, 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r AÅž'de yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi yapan Altun, 2015 yÄ±lÄ±ndan itibaren Marmara Ãœniversitesi'nde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Halen Marmara Ãœniversitesi Sosyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan Altun'un telif ve Ã§eviri eserleri bulunuyor. Altun, Ã§eÅŸitli platformlarda verdiÄŸi seminer ve konferanslarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Fikriyat gazetesinde kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±, Lacivert Dergi danÄ±ÅŸma kurulu Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Lacivert Dergi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli mecralarda dÃ¼zenli olarak yazÄ±larÄ± yayÄ±nlanan Altun, sivil toplum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aktif olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Altun, ileri dÃ¼zeyde Ä°ngilizce, iyi dÃ¼zeyde ArapÃ§a ve OsmanlÄ±ca biliyor.

Evli olan Altun'un, Ã¼Ã§ erkek ve bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor.