TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸti

TÃ¼rkiye GenÃ§lik ve EÄŸitime Hizmet VakfÄ± (TÃœRGEV) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatmanur AltunÂ oldu.
TÃœRGEV'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti.
AkalÄ±n, akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmek Ã¼zere, 07 MayÄ±s 2018 itibarÄ±yla TÃœRGEV Genel Kurul Ãœyesi olarak gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼recek.
Devir teslim tÃ¶reninin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± ile Fatmanur Altun gÃ¶revine baÅŸladÄ±.
Fatmanur Altun, 1979 yÄ±lÄ±nda Kocaeli'de doÄŸdu. Ãœniversite eÄŸitimini Ä°stanbul Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Sosyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde tamamlayan Altun, 2002-2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã§eÅŸitli araÅŸtÄ±rmalar gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere ABD'de bulundu. Marmara Ãœniversitesi Orta DoÄŸu ve Ä°slam Ãœlkeleri AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim DalÄ±'nda "2000 SonrasÄ± TÃ¼rk UlusalcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä°nÅŸasÄ±nda BÃ¼yÃ¼k OrtadoÄŸu Projesi SÃ¶yleminin RolÃ¼" baÅŸlÄ±klÄ± yÃ¼ksek lisans tezini tamamlayan Altun, 2014 yÄ±lÄ±nda aynÄ± bÃ¶lÃ¼mde doktora eÄŸitimine baÅŸladÄ±.
2000 yÄ±lÄ±ndan itibaren mÃ¼tercim ve redaktÃ¶r olarak yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Altun, 2005-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AnlayÄ±ÅŸ dergisinde bÃ¶lÃ¼m editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2006-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda DÃ¼nya BÃ¼lteni haber portalÄ±nda kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2009-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AK Parti Ä°stanbul Ä°l YÃ¶netimi ana kademe yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak gÃ¶rev alan, 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r AÅž'de yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi yapan Altun, 2015 yÄ±lÄ±ndan itibaren Marmara Ãœniversitesi'nde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.
Halen Marmara Ãœniversitesi Sosyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan Altun'un telif ve Ã§eviri eserleri bulunuyor. Altun, Ã§eÅŸitli platformlarda verdiÄŸi seminer ve konferanslarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Fikriyat gazetesinde kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±, Lacivert Dergi danÄ±ÅŸma kurulu Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Lacivert Dergi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli mecralarda dÃ¼zenli olarak yazÄ±larÄ± yayÄ±nlanan Altun, sivil toplum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aktif olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Altun, ileri dÃ¼zeyde Ä°ngilizce, iyi dÃ¼zeyde ArapÃ§a ve OsmanlÄ±ca biliyor.
Evli olan Altun'un, Ã¼Ã§ erkek ve bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitti
SETA Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Duran, "Suriye baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin ciddi bir krize girdiÄŸini gÃ¶rmemiz gerekir. NATO'nun birinci Ã¼yesi olan Amerika ile yine NATO'nun en Ã¶nemli Ã¼yelerinden TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n birbirleriyle YPG Ã¼zerinden uluslararasÄ± hukuk dÃ¼zleminde tartÄ±ÅŸÄ±r hale gelmiÅŸ olmasÄ±, meselenin ciddiyetini gÃ¶stermektedir" dedi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamÄ±nda, Latin Amerika Ã¼lkelerinde 20 bin Ä°spanyolca mealli Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi
10. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri'ne baÅŸvurular devam ediyor
AK Parti Mardin Milletvekili MiroÄŸlu'nun oÄŸlu ZerdeÅŸt MiroÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti