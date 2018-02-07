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GÃ¼ncelleme: 19:46, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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Hollanda DanÄ±ÅŸtayÄ±ndan Ä°slami okul kararÄ±
Hollanda DanÄ±ÅŸtayÄ±ndan Ä°slami okul kararÄ±
Foto: ArÅŸiv

Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentinde Yunus Emre VakfÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen Ä°slami okul iÃ§in EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden karar vermesine hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentindeÂ Yunus Emre VakfÄ±Â tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen, belediye tarafÄ±ndan da onay verilen ancak EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (OCW) ÅŸartlara uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile kabul etmediÄŸi Ä°slami okulla ilgili yeniden karar verilmesine hÃ¼kmetti.

Hollanda DanÄ±ÅŸtayÄ±, OCW'nin, Lahey'de bÃ¼nyesinde dÃ¶rt okul bulunan Yunus Emre VakfÄ±nÄ±n yeni okul aÃ§ma talebine, "kent ve Ã§evresinde vakfÄ±n yeterli sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci bulamayacaÄŸÄ±" gerekÃ§esini yeterli bulmadÄ±.

DanÄ±ÅŸtaydan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu kararÄ±n okulun aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸi, sadece OCW'nin okulun aÃ§Ä±lmasÄ± ile ilgili yeniden karar almasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi bildirildi.

Yunus Emre VakfÄ±'nÄ±n baÅŸkanÄ± Memduh Arslan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DanÄ±ÅŸtayÄ±n kararÄ±nÄ±n hem olumlu hem de olumsuz olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Arslan, "Biz danÄ±ÅŸtaydan okulun aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar bekliyorduk ama karar tekrar bakanlÄ±ÄŸa verildi. Halbuki okulu aÃ§mak istediÄŸimiz kent ve Ã§evresinde Ã§ok sayÄ±da MÃ¼slÃ¼man ilkokul Ã¶ÄŸrencisi var ve yaklaÅŸÄ±k 110 ailenin talebi Ã¼zerine biz bu giriÅŸimde bulunduk." ifadesini kullandÄ±.

Ãœlkede bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metin OCW MÃ¼steÅŸarÄ± Sander Dekker, 2016'da Naaldwijk kentinde okul aÃ§mak iÃ§in baÅŸvuran Yunus Emre VakfÄ±na, bÃ¶lgede yeterli sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci bulamayacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle izin vermemiÅŸti. Yunus Emre VakfÄ± da bunun Ã¼zerine bakanlÄ±ÄŸÄ± mahkemeye vermiÅŸti.

Hollanda EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Ä°slami okullar, diÄŸer okullar ile aynÄ± mÃ¼fredata sahip. Ãœlke genelindeki 53 Ä°slami eÄŸitim veren okulda 12 bin 500 civarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci ders gÃ¶rÃ¼yor.

SÃ¶z konusu okullar, Ä°slam kimliÄŸine ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne baÄŸlÄ± olan ve uygulamada bu deÄŸerlere Ã¶nem veren eÄŸitim kurumlarÄ± olarak biliniyor.



Ä°lgili Konular Hollanda Yunus Emre VakfÄ±
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