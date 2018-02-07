Hollanda DanÄ±ÅŸtayÄ±ndan Ä°slami okul kararÄ±

Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentindeÂ Yunus Emre VakfÄ±Â tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen, belediye tarafÄ±ndan da onay verilen ancak EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (OCW) ÅŸartlara uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile kabul etmediÄŸi Ä°slami okulla ilgili yeniden karar verilmesine hÃ¼kmetti.
Hollanda DanÄ±ÅŸtayÄ±, OCW'nin, Lahey'de bÃ¼nyesinde dÃ¶rt okul bulunan Yunus Emre VakfÄ±nÄ±n yeni okul aÃ§ma talebine, "kent ve Ã§evresinde vakfÄ±n yeterli sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci bulamayacaÄŸÄ±" gerekÃ§esini yeterli bulmadÄ±.
DanÄ±ÅŸtaydan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu kararÄ±n okulun aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸi, sadece OCW'nin okulun aÃ§Ä±lmasÄ± ile ilgili yeniden karar almasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi bildirildi.
Yunus Emre VakfÄ±'nÄ±n baÅŸkanÄ± Memduh Arslan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DanÄ±ÅŸtayÄ±n kararÄ±nÄ±n hem olumlu hem de olumsuz olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Arslan, "Biz danÄ±ÅŸtaydan okulun aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar bekliyorduk ama karar tekrar bakanlÄ±ÄŸa verildi. Halbuki okulu aÃ§mak istediÄŸimiz kent ve Ã§evresinde Ã§ok sayÄ±da MÃ¼slÃ¼man ilkokul Ã¶ÄŸrencisi var ve yaklaÅŸÄ±k 110 ailenin talebi Ã¼zerine biz bu giriÅŸimde bulunduk." ifadesini kullandÄ±.
Ãœlkede bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metin OCW MÃ¼steÅŸarÄ± Sander Dekker, 2016'da Naaldwijk kentinde okul aÃ§mak iÃ§in baÅŸvuran Yunus Emre VakfÄ±na, bÃ¶lgede yeterli sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci bulamayacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle izin vermemiÅŸti. Yunus Emre VakfÄ± da bunun Ã¼zerine bakanlÄ±ÄŸÄ± mahkemeye vermiÅŸti.
Hollanda EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Ä°slami okullar, diÄŸer okullar ile aynÄ± mÃ¼fredata sahip. Ãœlke genelindeki 53 Ä°slami eÄŸitim veren okulda 12 bin 500 civarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci ders gÃ¶rÃ¼yor.
SÃ¶z konusu okullar, Ä°slam kimliÄŸine ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne baÄŸlÄ± olan ve uygulamada bu deÄŸerlere Ã¶nem veren eÄŸitim kurumlarÄ± olarak biliniyor.
Ä°srail Enerji BakanÄ± Steinitz, LÃ¼bnan ile Akdeniz'de yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istediklerini sÃ¶yledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koalisyon protokolÃ¼ Ã¼lkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§acak Hindistan'a ait Air India Hava YollarÄ±na hava sahasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Hollanda'da DanÄ±ÅŸtay, Naaldwijk kentinde Yunus Emre VakfÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmak istenen Ä°slami okul iÃ§in EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden karar vermesine hÃ¼kmetti
Ä°ran'Ä±n devlet televizyonunda "TÃ¼rk ordusunun Afrin'de PYD/PKK'ya karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yalan haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Barcelona'daki hÃ¼kÃ¼mete ek olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BrÃ¼ksel'de bir "sÃ¼rgÃ¼n hÃ¼kÃ¼meti" kurmak istediÄŸini, Katalonya'daki hÃ¼kÃ¼mete de kendi partisinden bir yardÄ±mcÄ± atayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Riyad yÃ¶netiminin "rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu" ÅŸeklindeki iddialarÄ± yalanladÄ±
UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Brezilyaâ€™da son 15 yÄ±lda kÃ¶leliÄŸe benzer ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan 35 bin kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Suriyeâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmesine giden bir yol izliyor. Bu planlarÄ±n iÃ§eriÄŸini ABDâ€™li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za soracaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avustroasya dil ailesine mensup "Jedek" dili BatÄ± Malezya'da 280 kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor
BTTADK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in yasal bir hak Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulandÄ±.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, Suudi Arabistan ile koalisyon gÃ¼Ã§lerini, Aden'de yaÅŸanan son Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± incelemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
AGÄ°T eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da "AlaÅŸ Askeri, Tarih Talimi" konulu 2. TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Åžahsiyetler MirasÄ± semineri dÃ¼zenlendi
AB, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°sveÃ§, BMGK'den Arakan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin yeni bir oturum talebinde bulundu