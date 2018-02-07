GÃ¼ncelleme: 20:05, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'KudÃ¼s GenÃ§lik BaÅŸkenti' onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä±n, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildiÄŸi bildirildi.

Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik Forumu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'na (Ä°Ä°T) baÄŸlÄ± Ä°stanbul merkezli uluslararasÄ± kuruluÅŸ Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik Forumu (Ä°KGF-DÄ°) ile Filistin GenÃ§lik Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenen "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmut Abbas'Ä±n ev sahipliÄŸinde Filistin'de gerÃ§ekleÅŸtirildi.

AralarÄ±nda GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ve Ä°Ä°T Ã¼ye Ã¼lkelerinden 10 bakan ve 30 Ã¼lkeden Ã¼st dÃ¼zey heyetin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, bÃ¶ylesine Ã¶nemli bir projenin hayata geÃ§irilmesini saÄŸlayan IKGF-DÄ°'ye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'ye ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etti.

Program kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek projelerin Filistin genÃ§liÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Abbas, "KudÃ¼s davasÄ± MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birleÅŸtiÄŸi bir davadÄ±r, aynÄ± zamanda Mescid-i Aksa, Ä°Ä°T'nin kurulma sebebidir. BaÅŸta Arap kardeÅŸlerimiz olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ä°Ä°T Ã¼ye Ã¼lkelerini ve ilgili Ä°Ä°T kurum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, Ä°KGF-DÄ° iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz aktivitelere gerekli desteÄŸi ve Ã¶zveriyi saÄŸlamaya davet ediyoruz" ifadesini kullandÄ±.

Ä°SKANDAROV: 'DÃœNYA TRUMP'TAN BÃœYÃœKTÃœR' DEDÄ°K

Ä°KGF-DÄ° BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ElÅŸad Ä°skandarov da KudÃ¼s'Ã¼ Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§lik baÅŸkenti ilan ederek dÃ¼nya kamuoyuna "DÃ¼nya Trump'tan bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" dediklerini dile getirerek, "Bunu kurumumuza karÅŸÄ± tÃ¼m engellemelere ve dolaylÄ± tehditlere raÄŸmen yaptÄ±k ve yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.Â

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ± sonunda Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas tarafÄ±ndan, Ä°KGF-DÄ° BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ElÅŸad Ä°skandarov'a KudÃ¼s ÃœstÃ¼n Hizmet MadalyasÄ± verildi.

AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸi belirtildi.

Ä°KGF-DÄ° koordinasyonunda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti ProgramÄ±nÄ±n ilk baÅŸkenti 2016'da Ä°stanbul seÃ§ildi. 2017 GenÃ§lik BaÅŸkenti olarak seÃ§ilen Malezyaâ€™nÄ±n Putrajaya, Fasâ€™Ä±n Fes ve Ä°ranâ€™Ä±n Åžiraz kentlerinden sonra 2018 yÄ±lÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti KudÃ¼s oldu.