CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'KudÃ¼s GenÃ§lik BaÅŸkenti' onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä±n, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildiÄŸi bildirildi.
Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik Forumu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'na (Ä°Ä°T) baÄŸlÄ± Ä°stanbul merkezli uluslararasÄ± kuruluÅŸ Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik Forumu (Ä°KGF-DÄ°) ile Filistin GenÃ§lik Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenen "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmut Abbas'Ä±n ev sahipliÄŸinde Filistin'de gerÃ§ekleÅŸtirildi.
AralarÄ±nda GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ve Ä°Ä°T Ã¼ye Ã¼lkelerinden 10 bakan ve 30 Ã¼lkeden Ã¼st dÃ¼zey heyetin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, bÃ¶ylesine Ã¶nemli bir projenin hayata geÃ§irilmesini saÄŸlayan IKGF-DÄ°'ye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'ye ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etti.
Program kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek projelerin Filistin genÃ§liÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Abbas, "KudÃ¼s davasÄ± MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birleÅŸtiÄŸi bir davadÄ±r, aynÄ± zamanda Mescid-i Aksa, Ä°Ä°T'nin kurulma sebebidir. BaÅŸta Arap kardeÅŸlerimiz olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ä°Ä°T Ã¼ye Ã¼lkelerini ve ilgili Ä°Ä°T kurum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, Ä°KGF-DÄ° iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz aktivitelere gerekli desteÄŸi ve Ã¶zveriyi saÄŸlamaya davet ediyoruz" ifadesini kullandÄ±.
Ä°KGF-DÄ° BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ElÅŸad Ä°skandarov da KudÃ¼s'Ã¼ Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§lik baÅŸkenti ilan ederek dÃ¼nya kamuoyuna "DÃ¼nya Trump'tan bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" dediklerini dile getirerek, "Bunu kurumumuza karÅŸÄ± tÃ¼m engellemelere ve dolaylÄ± tehditlere raÄŸmen yaptÄ±k ve yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.Â
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ± sonunda Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas tarafÄ±ndan, Ä°KGF-DÄ° BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ElÅŸad Ä°skandarov'a KudÃ¼s ÃœstÃ¼n Hizmet MadalyasÄ± verildi.
AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸi belirtildi.
Ä°KGF-DÄ° koordinasyonunda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti ProgramÄ±nÄ±n ilk baÅŸkenti 2016'da Ä°stanbul seÃ§ildi. 2017 GenÃ§lik BaÅŸkenti olarak seÃ§ilen Malezyaâ€™nÄ±n Putrajaya, Fasâ€™Ä±n Fes ve Ä°ranâ€™Ä±n Åžiraz kentlerinden sonra 2018 yÄ±lÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti KudÃ¼s oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitti
SETA Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Duran, "Suriye baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin ciddi bir krize girdiÄŸini gÃ¶rmemiz gerekir. NATO'nun birinci Ã¼yesi olan Amerika ile yine NATO'nun en Ã¶nemli Ã¼yelerinden TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n birbirleriyle YPG Ã¼zerinden uluslararasÄ± hukuk dÃ¼zleminde tartÄ±ÅŸÄ±r hale gelmiÅŸ olmasÄ±, meselenin ciddiyetini gÃ¶stermektedir" dedi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamÄ±nda, Latin Amerika Ã¼lkelerinde 20 bin Ä°spanyolca mealli Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi
10. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri'ne baÅŸvurular devam ediyor
AK Parti Mardin Milletvekili MiroÄŸlu'nun oÄŸlu ZerdeÅŸt MiroÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti