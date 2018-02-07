GÃ¼ncelleme: 20:35, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan'dan 'Ä°srail hava sahasÄ± izni' iddiasÄ±





Suudi Arabistan'Ä±n, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§acak Hindistan'a ait Air India Hava YollarÄ±na hava sahasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in Haaretz gazetesinin Ä°srail Sivil HavacÄ±lÄ±k Otoritesine yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde,Â Suudi Arabistan'Ä±n, Hindistan'Ä±n Delhi kentinden Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§acak Hindistan uÃ§aklarÄ±na,Â sahasÄ±ndan geÃ§me izin verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Suudi Arabistan'Ä±n bÃ¶ylece Ä°srail'e gidecek uÃ§aklara ilk defa hava sahasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan haberde, Hindistan'dan Ä°srail'e yapÄ±lan uÃ§uÅŸlarÄ±n sÃ¼resinin ÅŸu anda kullanÄ±lan rotayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk saat kÄ±saltÄ±lacaÄŸÄ± ve yeni rotanÄ±n, hava yolunun yakÄ±t masraflarÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ± ifade edildi. Haberde, Suudi Arabistan'Ä±n Tel Aviv'e doÄŸrudan uÃ§uÅŸlar iÃ§in Air India Hava YollarÄ±na onay vermesinin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Hindistan ziyaretini takiben gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkat Ã§ekildi. Konuya iliÅŸkin Suudi Arabistan makamlarÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

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