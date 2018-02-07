GÃ¼ncelleme: 22:33, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Merkel: Koalisyon protokolÃ¼ istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸkanÄ± ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ±Â Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hazÄ±rladÄ±klarÄ±Â koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Merkel, CDU Genel Merkezi'nde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel BaÅŸkanÄ± Martin Schulz ile dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, koalisyon sÃ¶zleÅŸmesinin 3 parti tarafÄ±ndan parafe edilmesine kadar uzun bir yolun gidildiÄŸini belirtti.

YoÄŸun mÃ¼zakerelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Merkel, "Ancak buna deÄŸdi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

HalkÄ±n, istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±na ve insanlarÄ±n Ã¶nemli ihtiyaÃ§larÄ±na cevap verilmesine dÃ¶nÃ¼k talepleri olduÄŸunu belirten Merkel, "Birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koalisyon protokolÃ¼ Ã¼lkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu iyi ve istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin temeli olabilir." ifadesini kullandÄ±.

Merkel, dÃ¼nyanÄ±n da kendilerinden bunu beklediÄŸini kaydetti.

"ALMANYA'DAKÄ° Ä°NSANLARIN YAÅžAMINI Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RECEK"

Koalisyon protokolÃ¼nÃ¼, Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± olarak niteleyen Merkel, Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±n Almanyaâ€™daki insanlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± iyileÅŸtireceÄŸini savundu.

Merkel, koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n onaylanmasÄ± iÃ§in partisinin de kurultay dÃ¼zenleyeceÄŸini bildirdi.