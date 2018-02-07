Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:23, 08 Şubat 2018 Perşembe
AA ANALİZLERİ
Güncelleme: 21:34, 07 Şubat 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Suriye’de 'masa'dan önce son hamleler | ANALİZ
Suriye’de 'masa'dan önce son hamleler | ANALİZ
Foto: Arşiv

Gözlerin Afrin’e döndüğü bir dönemde, kuzeyde İdlib’de, güneyde ise İsrail-Suriye sınırında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Prof. Dr. Cengiz Tomar

Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı harekâtının ardından, Suriye’nin diğer bölgelerinde baş döndürücü gelişmeler yaşanmaya başladı. Sadece son bir haftada yaşanan olaylara bakıldığında bile, Suriye’nin yakın geleceğine yön verebilecek önemli hadiselerin meydan geldiğini görülüyor. Ordumuza ait bir tankın muhtemelen Suriye’deki müttefiklerimizden birinin verdiği tanksavar silahıyla PYD/YPG terör örgütü tarafından vurulduğu, şehitlerimizin olduğu ve gözlerimizin tabii olarak Afrin’e döndüğü bir dönemde, kuzeyde İdlib’de, güneyde ise İsrail-Suriye sınırında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunlar, Suriye savaşında sona yaklaşılırken, siyasi çözüm için pazarlıkların yapılacağı masa kurulmadan hemen önce, eldeki kozları mümkün olduğunca artırma çabası olarak yorumlanmalı.

REJİM VE RUSYA SALDIRIYOR

Astana görüşmeleri çerçevesinde imzalanan gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen İdlib’de hem rejim, hem de Rus savaş jetleri şehre bomba yağdırmaya devam ediyor. Suriye rejim birlikleri karadan İdlib’in batısına doğru harekâtını sürdürüyor. Bu ayın ilk günlerinde Suriye rejim birlikleri İdlib’de pek çok stratejik noktayı Heyet Tahrir Şam’dan geri almaya muvaffak oldu. Rejim hava kuvvetleri Kefrenbel bölgesini bombalarken, Rusya jetleri özellikle Serakıb bölgesini yoğun ateş altına aldı. 2 Şubat’ta bir Rus savaş uçağı İdlib’deki muhalifler tarafından düşürülerek pilotu öldürüldü. Bu olay, İdlib’e yönelen saldırıların daha da yoğunlaşacağı anlamına geliyor.

Bu arada, rejim güçlerinin bölgede sarin gazıyla kimyasal saldırılar yaptığına dair haberler geliyor. Anlaşılan o ki Türkiye Afrin’de meşgulken, fırsattan istifadeyle rejim ve Rusya da İdlib’de saldırılarını artırmış durumda. İdlib, Suriye’nin kuzey batısındaki en büyük ve önemli muhalif cebi oluşturuyor. Esed rejimi ve Rusya her ne pahasına olursa olsun bu bölgeyi ele geçirmeye niyetli görünüyor. Zira rejim son dönemde Şam ve Hama kırsalındaki muhalif ceplere karşılık da ilerleme kaydetti. Fırat’ın doğusunu, en azından şimdilik ABD himâyesindeki PYD/YPG’ye bırakmış görünen Rusya ve Suriye rejimi, Batı Suriye’de muhalif cepleri ortadan kaldırarak hâkimiyeti tamamıyla ele geçirmek ve masaya daha güçlü oturmak niyetinde.

Soçi’de hemen hemen bütün muhalifleri bir araya getirerek Suriye’de patronun kendisi olduğunu göstermek isteyen Rusya’nın, Reyhanlı saldırısının sorumlusu terörist Mihraç Ural’ı gözden kaçırmış olabileceği hiç kimse tarafından inandırıcı bulunmuyor. Şayet durum böyleyse, muhtemelen Türkiye’ye mesaj vermek için Rusya’nın Mihraç Ural’ı Soçi’de masaya sürdüğü düşünülebilir. Ayrıca Rus savaş uçağının İdlib’de Suriyeli muhalif gruplar tarafından düşürülmesinin ardından, Rusların Afrin’de Türkiye’ye hava sahasını açma hususunda zorluk çıkardığı haberleri de geliyor.

ABD KAMIŞLI’YI TAHKİM EDİYOR

Bu arada PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’ya ABD tarafından yeni araç ve silah kargolarının gönderildiği haberleri geliyor. ABD savunma bakanı Mattis Menbiç hususunu Türkiye ile görüşüyoruz derken, Türk yetkililerin Afrin’den sonraki hedef olarak Menbiç ile Fırat’ın doğusundaki kantonları açıklaması, ABD’yi bu bölgeleri tahkim ve takviye etmeye yöneltmiş olabilir. Tabii bu silahların Suriye’nin daha batısına ve Afrin’de ki PYD/YPG unsurlarına gönderilme olasılığı da mevcut. Kamışlı bölgesine yapılan sevkiyatın tam da ABD’nin bundan sonra PYD/YPG’ye silah verilmeyecek açıklamasının ardından gelmesi de manidar. Bu da Suriye ve Irak’ta daha önce pek çok defa başımıza geldiği gibi, eski stratejik müttefikimize ne kadar güvenebileceğimizin bir göstergesi olarak okunabilir.

TÜRKİYE İRAN-RUSYA İTTİFAKINA MECBUR BIRAKILIYOR

Türkiye açısından en rahatlatıcı açıklama, İran’ın Fırat’ın doğusunda ABD varlığıyla savaşacağına dair İran’ın dini lideri Hameney’in dış politika danışmanından gelen açıklama oldu. Zira bu, Türkiye’nin tezleriyle örtüşen bir açıklama. İran da Suriye’nin doğusunda PYD/YPG vasıtasıyla ABD’nin nüfuz kazanmasından rahatsız. Zira eninde sonunda sıranın kendisine geleceğini biliyor. Ayrıca Lübnan’da Hizbullah yoluyla İsrail’e karadan ulaşma hususunda, ABD himayesindeki PYD/ YPG’nin önemli bir engel olacağını tahmin ediyor olmalı.

Suriye’nin güneyiyle ilgili olarak İsrail ve ABD’den gelen son açıklamalar da endişe verici. İsrail her an Hizbullah bahanesiyle güney Lübnan’a saldırabilir. Golan’dan (Cûlân) Şam’a doğru kendisine güvenli bir alan yaratmış olan İsrail’in, bu bölgeye saldıracağına dair ipuçları İsrail basınında yer alıyor. ABD ise kimyasal silah kullanımı nedeniyle Suriye’nin batısında bir hava harekâtı hazırlığı içinde olabilir. Şu anda Suriye sahasında en kritik noktaları Afrin, İdlib ve Suriye-İsrail sınırı oluşturuyor. Bu noktalardaki çatışmalar her an bölgesel bir savaşa dönüşebilecek potansiyele sahip.

Afrin’e girerek Suriye’de üçüncü önemli hamlesini yapan Türkiye’nin kısa vadede ABD’yi, müttefikleri PYD/YPG hususunda ikna etmesi mümkün görünmüyor. Ama Türkiye’nin elinde de bir “B planı” mevcut. Zira hem Rusya hem de İran ABD’nin bölgede nüfuz kazanmasından rahatsız ve bu noktada Türkiye ile işbirliği yapmaya açık. ABD’nin ve Körfez ülkelerinin de hassaten bölgede İran’dan rahatsız olduğu düşünülürse, eski müttefiki süper güç ABD ile Suriye’deki menfaatlerinin örtüştürmesi şu an için mümkün olmayan Türkiye’nin, biri büyük diğeri bölgesel güç olan Rusya ve İran’la çıkarlarını tetabuk ettirmesi daha muhtemel görünüyor. Bununla birlikte hem Rusya’nın hem de İran’ın rejimin müttefiki olması ve zaman zaman Türkiye ile paralel olmayan çıkarları, Suriye’de uygulanabilecek politikalarda bizi daha temkinli olmaya sevk ediyor. Suriye savaşı önümüzdeki günlerde daha pek çok gelişmeye açık görünüyor.

[Prof. Dr. Cengiz Tomar Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı görevini yürütmektedir]

KAYNAK: AA



İlgili Konular Suriye Afrin ABD iran rusya Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

AA ANALİZLERİ Haberleri
Suriye de 'masa'dan önce son hamleler ANALİZ
Suriye’de 'masa'dan önce son hamleler | ANALİZ

Gözlerin Afrin’e döndüğü bir dönemde, kuzeyde İdlib’de, güneyde ise İsrail-Suriye sınırında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Makedonya ile Yunanistan arasında 'miras' kavgası ANALİZ
Makedonya ile Yunanistan arasında 'miras' kavgası | ANALİZ

Makedon-Yunan İmparatoru Büyük İskender’in kurduğu bölgenin ismi olan 'Makedonya'yı, Yunan kültürünün bir parçası olarak gören Yunanlar, Slav olan Makedonların bu ismi kullanmasını istemiyorlar
Oslo sonrasında Filistin'in geleceği ANALİZ
Oslo sonrasında Filistin'in geleceği | ANALİZ

Trump’ın, Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakını onaylama anlamına gelen Kudüs kararı, İsrail ile Filistin arasında 1993’te başlayan Oslo barış sürecinin fiilen bitişi anlamına geliyor.
Yardımcı Doçent ve Doçentlik kanununda TBMM ye verilen ikinci teklif
Yardımcı Doçent ve Doçentlik kanununda TBMM’ye verilen ikinci teklif üzerine yeni değerlendirme

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yardımcı Doçent ve Doçent statüsünde Değişiklik için TBMM’ye gönderilen birinci Kanun Teklifi sonrasında, önemli değişiklikler içeren ikinci teklifi sundu. Bu ikinci teklif üzerine Prof. Dr. Durmuş Günay da ikinci değerlendirme yazısını kaleme aldı
Avusturya Türkiye ile 'yeni sayfa' arayışında ANALİZ
Avusturya, Türkiye ile 'yeni sayfa' arayışında | ANALİZ

Avusturya'nın, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik irade beyanı, son dönemde Avrupa ülkeleri ile Türkiye ilişkilerinde tanık olunan yüksek gerilimli atmosferin giderek dağılmasının bir başka örneği.
Geleceğin savaşlarında 'drone İHA takımı' saldırıları ANALİZ
Geleceğin savaşlarında 'drone/İHA takımı' saldırıları | ANALİZ

Gelecekteki savaşlar açısından, diğer teknolojik gelişmelerin ve diğer elektronik alt sistemlerin de nasıl gelişeceğine bağlı olarak drone/İHA’ların savaş/çatışma sahasını nasıl şekillendireceği değişkenlik gösterebilir
Yardımcı Doçent ve Doçent Statüsünde değişiklik için kanun teklifi üzerine
Yardımcı Doçent ve Doçent Statüsünde değişiklik için kanun teklifi üzerine bir değerlendirme

Kayseri Millet Vekili Sayın Mustafa Elitaş tarafından, 17 Ocak tarihinde, TBMM Başkanlığı'na sunulan Yardımcı Doçent ve Doçent statüsünde Değişiklik için Kanun Teklifi ve gerekçesi üzerine yapılan değerlendirme...
ABD nin yalnızlığı' ne anlama geliyor ANALİZ
'ABD’nin yalnızlığı' ne anlama geliyor? | ANALİZ

Kudüs kararı, PYD/PKK ile ilişkiler ve İslamofobi örneklerinde görüldüğü gibi, kendi adımlarıyla yalnızlaşan ABD, jeopolitiğin önüne koymakta olduğu dengeler pekiştikçe, yalnızlığının maliyetlerini daha derinden idrak edebilir.
Suriye'nin geleceği Soçi'de mi Cenevre'de mi belirlenecek ANALİZ
Suriye'nin geleceği Soçi'de mi Cenevre'de mi belirlenecek? | ANALİZ

Soçi’de çıkacak kararlar, Cenevre’de gündeme gelmez veya kabul edilmez ise uluslararası meşruiyet kazanmayacaktır düşüncesi olsa da Rusya-Türkiye işbirliği bu durumu değiştirebilir.
Özgür Suriye Ordusu na karşı kirli kampanya ANALİZ
Özgür Suriye Ordusu’na karşı kirli kampanya | ANALİZ

Suriye krizi sıcak çatışmaların yanında kirli bir enformasyon savaşına da sahne olageldi. Muhalefeti ve Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmak için yoğun bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldü.
Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan stratejisi ANALİZ
Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan stratejisi | ANALİZ

Türkiye, DEAŞ ve PYD/YPG’yi hedef alarak başlattığı Zeytin Dalı harekatında, bölgedeki terör unsurlarını etkisizleştirmeyi, insani krizi sonlandırmayı ve bölgeyi yeniden inşa ederek mültecilerin evlerine dönmesini arzu ediyor
ABD nin yeni PKK planı ne ANALİZ
ABD’nin yeni PKK planı ne? | ANALİZ

Geldiğimiz noktada ABD, açık bir şekilde PKK’yı kendi stratejine vekalet edecek bir aktör olarak tayin etmiş görünüyor
ABD nin YPG yatırımı ve Afrin denklemi ANALİZ
ABD’nin YPG yatırımı ve Afrin denklemi | ANALİZ

ABD’nin yeni adımı YPG’nin bir örgüt formatından çıkarılarak bir orduya dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bu hamle birkaç katmanda Suriye’nin ve bölgenin geleceğini etkileyecek bir mahiyete sahip.
Afrin neden Türkiye'ye tehdit ANALİZ
Afrin neden Türkiye'ye tehdit? | ANALİZ

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Türkiye sınırının büyük bölümünü işgal ederek Ankara için başlıca güvenlik tehdidi haline geldi. Afrin'deki terörist yuvalanması, örgütün gelecekte Akdeniz'e çıkış için sıçrama noktası olma potansiyeli taşıyor.
Suudi Arabistan da reform süreci ve riskler ANALİZ
Suudi Arabistan’da reform süreci ve riskler | ANALİZ

Suudi Arabistan Krallığı, bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı günden bu yana en zorlu dönemini yaşıyor.
Dünya Bitcoin'i tartışıyor ANALİZ
Dünya Bitcoin'i tartışıyor | ANALİZ

Dünya genelinde Bitcoin tartışmalarını incelediğimizde, Bitcoin’in “ne zaman patlayacağı bilinmeyen bir balon” olduğu hususunda neredeyse herkes hemfikir.

Haberler

İran'da, 'Türk ordusu Afrin'de kimyasal silah kullandı' yalanı
İran'da 'Türk ordusu Afrin'de kimyasal silah kullandı' yalanı

Suudi Arabistan'dan Hariri haberine yalanlama
Suudi Arabistan'dan Hariri haberine yalanlama

Türkiye'nin vize serbestisine yönelik plan AB'ye iletildi
Türkiye'nin vize serbestisine yönelik plan AB'ye iletildi

Türkiye'nin AB vize serbestisi serüveni
Türkiye'nin AB vize serbestisi serüveni

İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu

Rutte, yerel seçim kampanyasını Türkiye'ye sataşarak başlattı
Rutte yerel seçim kampanyasını Türkiye'ye sataşarak başlattı

Hollanda, Türkiye'nin istemediği büyükelçiyi resmen geri çekti
Hollanda Türkiye'nin istemediği büyükelçiyi resmen geri çekti

Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı
Afrin'deki PYD PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 