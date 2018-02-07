Mahkeme, kursiyerleri kandÄ±ran darbecilere acÄ±madÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkinÂ 164 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayanÂ mahkeme heyeti, kursiyerleri "gÃ¼venli bÃ¶lge" diyerek, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren subaylar ErdoÄŸan Kurt, Volkan Kenci, Salim BaÅŸaran ve Kenan Ã‡akar'aÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â verdi.
Darbe giriÅŸiminde yer almadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 100 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± veren mahkeme, olay gecesi darbeden haberi olduÄŸu dijital verilerin incelenmesi ve mahkeme aÅŸamasÄ±ndaki yargÄ±lama sonucunda ortaya Ã§Ä±kanÂ 60 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â verdi.
Firari sanÄ±k eski kurmay baÅŸkanÄ± kurmay albay Ä°lhami Polat'Ä±n talimatÄ± ile gÃ¼venli bÃ¶lge diye helikopterlerle Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kursiyerlere boÅŸ tÃ¼fekler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.
Kursiyerlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n karargahÄ±n mescidine, diÄŸer kalanlar ise hizmet tabur binasÄ±nÄ±n bodrum katÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±, sabah saatlerinde ise polise teslim olduklarÄ± belirlenmiÅŸti.
SÃ¶z konusu kursiyerler, yargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda FETÃ–'cÃ¼ komutanlar tarafÄ±ndan kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, onlardan ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. HaklarÄ±nda beraat kararÄ± verilen kursiyerlerin isimleri ÅŸÃ¶yle:
"AbdÃ¼lkadir Berk, Adnan ElÃ§iboÄŸa, Ahmet Aksu, Ahmet Demir, Ahmet KÄ±zÄ±koÄŸlu, Ahmet Konuklar, Ahmet ÃœlÃ¼ÅŸ, AnÄ±l Aysel, Arif KarataÅŸ, BatÄ±kan TÃ¼rkdÃ¶nmez, Batuhan Kaya, Bayram AltunbaÅŸ, Bekir YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bekir Can Sinmez, BeÅŸir KaradaÅŸ, Bilal Eken, Bilal Karaduman, Cemil Turan, Cengiz BozyiÄŸit, Cihan YapÄ±cÄ±, Ebubekir Dere, Emrah AydÄ±n, Emre Atalan, Emre YÄ±ldÄ±z, Emrullah Ã–nlÃ¼, Engin DaÄŸcÄ±, Engin TaÅŸÃ§Ä±, Ercan GelgÃ¼l, ErcÃ¼ment Han, Erdem Duman, EyÃ¼p Akdemir, Faruk GÃ¼raslan, Fatih Acar, Fatih GÃ¼l, Fatih UluÃ§am, GÃ¶khan YÄ±ldÄ±z, Hakan Sakka, Harun Zengin, Hasan DoÄŸru, Hasan HÄ±nÃ§al, HÃ¼seyin Duman, Ä°brahim Ã‡aÄŸlayan, Ä°brahim GÃ¼leÅŸ, Ä°dris AkbÄ±yÄ±k, Ä°dris GÃ¼ndÃ¼z, Ä°hsan TunÃ§, Ä°lyas Kurt, Ä°sa TÃ¼fenk, Ä°smail Ã‡etiner, Ä°smail Demir, Ä°smail Erkan, Ä°smail Mesci, Ä°smail YalÄ±m, Korkmaz Kazan, KÃ¼rÅŸat Arda Koca, Mahmut Ä°ÅŸler, Mehmet AkdoÄŸan, Mehmet AkgÃ¼l, Mehmet Ay, Mesut Kaya, Metin Atak, Mikail Åžener, Muhammed Bayazit, Muhammed Furkan GÃ¼ndÃ¼z, Muhammed Ã–zgÃ¼Ã§, Muharrem Sezer, Muhittin Onur Atasever, Murat Arslan, Murat ElÃ§iÃ§ek, Murat GenÃ§oÄŸlu, Murat Orbay, Murat OruÃ§, Murat Ã–zdoÄŸan, Mustafa Åžahin, Mustafa Kemal Kukul, Nevzat Atik, Nurettin KaylÄ±alp, Okan Durna, Oktay Åžahin, Orhan KÄ±rtÃ¼rk, Osman Atabay, Ozan Ã–zgen Åžahin, Ã–mer Aslan, Sedet TaÅŸabat, Semin Mantar, Serdar Edik, Sinan Akkaya, Åžahin Kara, Turgut Åžahin, UÄŸur DoÄŸan, UÄŸur ErtÃ¼rk, Vedat Ayaz, Vedat Sevimli, Yasin Demirel, Yasin Koca, Yunus Emre Bilgin, Yusuf Bilgin, Yusuf KoÃ§, Zekeriya TÃ¼zÃ¼n ve Emre Ã‡alÄ±ÅŸkan."Â
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitti
SETA Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Duran, "Suriye baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin ciddi bir krize girdiÄŸini gÃ¶rmemiz gerekir. NATO'nun birinci Ã¼yesi olan Amerika ile yine NATO'nun en Ã¶nemli Ã¼yelerinden TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n birbirleriyle YPG Ã¼zerinden uluslararasÄ± hukuk dÃ¼zleminde tartÄ±ÅŸÄ±r hale gelmiÅŸ olmasÄ±, meselenin ciddiyetini gÃ¶stermektedir" dedi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamÄ±nda, Latin Amerika Ã¼lkelerinde 20 bin Ä°spanyolca mealli Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB ile vize serbestisi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili, "Bunu tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. TÃ¼rkiye'nin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bugÃ¼n yarÄ±n AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi
10. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri'ne baÅŸvurular devam ediyor
AK Parti Mardin Milletvekili MiroÄŸlu'nun oÄŸlu ZerdeÅŸt MiroÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti