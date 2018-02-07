GÃ¼ncelleme: 23:32, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Mahkeme, kursiyerleri kandÄ±ran darbecilere acÄ±madÄ±





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkinÂ 164 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayanÂ mahkeme heyeti, kursiyerleri "gÃ¼venli bÃ¶lge" diyerek, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren subaylar ErdoÄŸan Kurt, Volkan Kenci, Salim BaÅŸaran ve Kenan Ã‡akar'aÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â verdi. Darbe giriÅŸiminde yer almadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 100 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± veren mahkeme, olay gecesi darbeden haberi olduÄŸu dijital verilerin incelenmesi ve mahkeme aÅŸamasÄ±ndaki yargÄ±lama sonucunda ortaya Ã§Ä±kanÂ 60 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â verdi. Firari sanÄ±k eski kurmay baÅŸkanÄ± kurmay albay Ä°lhami Polat'Ä±n talimatÄ± ile gÃ¼venli bÃ¶lge diye helikopterlerle Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kursiyerlere boÅŸ tÃ¼fekler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti. Kursiyerlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n karargahÄ±n mescidine, diÄŸer kalanlar ise hizmet tabur binasÄ±nÄ±n bodrum katÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±, sabah saatlerinde ise polise teslim olduklarÄ± belirlenmiÅŸti. BERAAT EDEN KURSÄ°YERLER SÃ¶z konusu kursiyerler, yargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda FETÃ–'cÃ¼ komutanlar tarafÄ±ndan kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, onlardan ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. HaklarÄ±nda beraat kararÄ± verilen kursiyerlerin isimleri ÅŸÃ¶yle: "AbdÃ¼lkadir Berk, Adnan ElÃ§iboÄŸa, Ahmet Aksu, Ahmet Demir, Ahmet KÄ±zÄ±koÄŸlu, Ahmet Konuklar, Ahmet ÃœlÃ¼ÅŸ, AnÄ±l Aysel, Arif KarataÅŸ, BatÄ±kan TÃ¼rkdÃ¶nmez, Batuhan Kaya, Bayram AltunbaÅŸ, Bekir YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bekir Can Sinmez, BeÅŸir KaradaÅŸ, Bilal Eken, Bilal Karaduman, Cemil Turan, Cengiz BozyiÄŸit, Cihan YapÄ±cÄ±, Ebubekir Dere, Emrah AydÄ±n, Emre Atalan, Emre YÄ±ldÄ±z, Emrullah Ã–nlÃ¼, Engin DaÄŸcÄ±, Engin TaÅŸÃ§Ä±, Ercan GelgÃ¼l, ErcÃ¼ment Han, Erdem Duman, EyÃ¼p Akdemir, Faruk GÃ¼raslan, Fatih Acar, Fatih GÃ¼l, Fatih UluÃ§am, GÃ¶khan YÄ±ldÄ±z, Hakan Sakka, Harun Zengin, Hasan DoÄŸru, Hasan HÄ±nÃ§al, HÃ¼seyin Duman, Ä°brahim Ã‡aÄŸlayan, Ä°brahim GÃ¼leÅŸ, Ä°dris AkbÄ±yÄ±k, Ä°dris GÃ¼ndÃ¼z, Ä°hsan TunÃ§, Ä°lyas Kurt, Ä°sa TÃ¼fenk, Ä°smail Ã‡etiner, Ä°smail Demir, Ä°smail Erkan, Ä°smail Mesci, Ä°smail YalÄ±m, Korkmaz Kazan, KÃ¼rÅŸat Arda Koca, Mahmut Ä°ÅŸler, Mehmet AkdoÄŸan, Mehmet AkgÃ¼l, Mehmet Ay, Mesut Kaya, Metin Atak, Mikail Åžener, Muhammed Bayazit, Muhammed Furkan GÃ¼ndÃ¼z, Muhammed Ã–zgÃ¼Ã§, Muharrem Sezer, Muhittin Onur Atasever, Murat Arslan, Murat ElÃ§iÃ§ek, Murat GenÃ§oÄŸlu, Murat Orbay, Murat OruÃ§, Murat Ã–zdoÄŸan, Mustafa Åžahin, Mustafa Kemal Kukul, Nevzat Atik, Nurettin KaylÄ±alp, Okan Durna, Oktay Åžahin, Orhan KÄ±rtÃ¼rk, Osman Atabay, Ozan Ã–zgen Åžahin, Ã–mer Aslan, Sedet TaÅŸabat, Semin Mantar, Serdar Edik, Sinan Akkaya, Åžahin Kara, Turgut Åžahin, UÄŸur DoÄŸan, UÄŸur ErtÃ¼rk, Vedat Ayaz, Vedat Sevimli, Yasin Demirel, Yasin Koca, Yunus Emre Bilgin, Yusuf Bilgin, Yusuf KoÃ§, Zekeriya TÃ¼zÃ¼n ve Emre Ã‡alÄ±ÅŸkan."Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.