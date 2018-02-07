22:35, 07 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Afrin'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin'inÂ BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda,Â Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ve El Maski civarÄ±ndaÂ bulunan TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelikÂ PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 askerin ÅŸehit olduÄŸu ifade edildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na bÃ¶lgedeki mevcut ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." ifadelerine yer verildi.