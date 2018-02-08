GÃ¼ncelleme: 01:15, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°srail, LÃ¼bnan ile yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail yerel basÄ±nÄ±na konuÅŸanÂ Ä°srail Enerji BakanÄ± Yuval Steinitz, LÃ¼bnan ile Ä°srail arasÄ±nda, Akdeniz'deki sÄ±nÄ±r konusunda uzun yÄ±llardÄ±r devam eden bir anlaÅŸmazlÄ±k olduÄŸunu belirterek, "LÃ¼bnan'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sorunu, bir dÄ±ÅŸ aktÃ¶rÃ¼n arabulucuÄŸunda diplomasiyle Ã§Ã¶zmeyi istiyoruz." dedi.

Steinitz, 2013 yÄ±lÄ±nda ABD ara buluculuÄŸunda, LÃ¼bnan'la "bir tÃ¼r uzlaÅŸÄ±" iÃ§eren anlaÅŸmaya Ã§ok yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak sonuÃ§ alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n, sahip olduklarÄ± kendi ekonomik sularÄ±nda gaz ve petrol arama haklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu vurgulayan Steinitz, bu haklarÄ±nÄ±, Ä°srail'in sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ihlal etmedikleri sÃ¼rece kullanabilecekleri deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°SRAÄ°L Ä°LE LÃœBNAN ARASINDA DENÄ°Z SAHASI ANLAÅžMAZLIÄžI

Beyrut'taki Baabda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn ev sahipliÄŸinde, Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri'nin katÄ±lÄ±mÄ± ile dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin ardÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in tehditleri BMGK kararÄ±nÄ±n ihlalidir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu petrol ve doÄŸalgaz arama sÃ¼recini "Ã§ok kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±" olarak nitelemiÅŸti.

UluslararasÄ± firmalara, LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz arama sÃ¼recine katÄ±lmama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Liberman, "LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz arayacaÄŸÄ± 9. blok, Ä°srail'indir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.