Ä°srail, LÃ¼bnan ile yaÅŸanan sÄ±nÄ±r krizini diplomasiyle Ã§Ã¶zmek istiyor

Ä°srail yerel basÄ±nÄ±na konuÅŸanÂ Ä°srail Enerji BakanÄ± Yuval Steinitz, LÃ¼bnan ile Ä°srail arasÄ±nda, Akdeniz'deki sÄ±nÄ±r konusunda uzun yÄ±llardÄ±r devam eden bir anlaÅŸmazlÄ±k olduÄŸunu belirterek, "LÃ¼bnan'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sorunu, bir dÄ±ÅŸ aktÃ¶rÃ¼n arabulucuÄŸunda diplomasiyle Ã§Ã¶zmeyi istiyoruz." dedi.
Steinitz, 2013 yÄ±lÄ±nda ABD ara buluculuÄŸunda, LÃ¼bnan'la "bir tÃ¼r uzlaÅŸÄ±" iÃ§eren anlaÅŸmaya Ã§ok yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak sonuÃ§ alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n, sahip olduklarÄ± kendi ekonomik sularÄ±nda gaz ve petrol arama haklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu vurgulayan Steinitz, bu haklarÄ±nÄ±, Ä°srail'in sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ihlal etmedikleri sÃ¼rece kullanabilecekleri deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Beyrut'taki Baabda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn ev sahipliÄŸinde, Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri'nin katÄ±lÄ±mÄ± ile dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin ardÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in tehditleri BMGK kararÄ±nÄ±n ihlalidir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu petrol ve doÄŸalgaz arama sÃ¼recini "Ã§ok kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±" olarak nitelemiÅŸti.
UluslararasÄ± firmalara, LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz arama sÃ¼recine katÄ±lmama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Liberman, "LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz arayacaÄŸÄ± 9. blok, Ä°srail'indir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
KerkÃ¼k'te son 4 ay iÃ§inde 19 TÃ¼rkmenin silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n rakibi yolsuzluk iddialarÄ± sebebiyle hapse mahkum edildi. Ãœlkede olasÄ± gÃ¶steriler iÃ§in polis teyakkuzda
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 11 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Azerbaycan ordusuna ait mevzilere sabotaj giriÅŸiminde bulunmak isteyen Ermenistan askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, iki askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in partinin Genel BaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'i aday gÃ¶sterdi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, KorsikacanÄ±n resmi dil olarak tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
ABD'nin Ã¶nemli gazetelerinden Los Angeles Times, bÃ¶lgedeki milyarder iÅŸ adamlarÄ±ndan Soon-Shiong tarafÄ±ndan 500 milyon dolara satÄ±n alÄ±ndÄ±.
ABD, 2018 yÄ±lÄ±nda Afganistan'da askeri operasyonlara 45 milyar dolar harcayacak
Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin 22 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
Myanmar'Ä±n, ABD'nin liderliÄŸinde Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde yapÄ±lacak tatbikatlara davet edilmesine tepki gÃ¶steren CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, "Etnik temizliÄŸe bulaÅŸan ordular, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanÄ±nda geliÅŸtirmemeli" dedi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Koalisyonun saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rtmek Ã¼zere Esad yanlÄ±sÄ± kuvvetlere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
KÄ±rgÄ±zistan ve Avrupa BirliÄŸi ortaklÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar
MÄ±sÄ±r'da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan), Sisi rejimi ile iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri yalanladÄ±
Ã‡in polisi, yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸi sayesinde aranan kiÅŸileri tespit etmeye yarayan akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼kleri kullanmaya baÅŸladÄ±
Kolombiya'da saldÄ±rÄ±lara devam etmesinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ hÃ¼kÃ¼metin barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine son verdiÄŸi Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun, tÃ¼m Ã¼lkeyi "silahlÄ± grev" ile tehdit ettiÄŸi belirtildi
Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib kentinin Maartinuman ilÃ§esine Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi