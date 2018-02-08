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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:41, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe
Amerika
GÃ¼ncelleme: 01:45, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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Beyaz Saray'da kÄ±demli danÄ±ÅŸman Porter istifa etti
Beyaz Saray'da kÄ±demli danÄ±ÅŸman Porter istifa etti

Beyaz Saray'daki kÄ±demli danÄ±ÅŸmanlardan Porter, hakkÄ±ndaki 'aile iÃ§i ÅŸiddet' iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'dakiÂ kÄ±demli danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndanÂ Rob Porter,Â 2 eski eÅŸinin kendisine "aile iÃ§i ÅŸiddet" uyguladÄ±ÄŸÄ±Â suÃ§lamasÄ±Â yÃ¶neltmesinin ardÄ±ndan gÃ¶revinden istifa etti.

Ä°stifasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klamayla duyuran Porter, eski eÅŸlerinin kendisi hakkÄ±ndaki iddialarÄ±nÄ± reddettiÄŸini vurguladÄ±.

Beyaz Saray tarafÄ±ndan da doÄŸrulanan istifaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda Rob Porter, "kamuoyu Ã¶nÃ¼nde bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± yapmamak ve kurumuna zarar vermemek adÄ±na" gÃ¶revini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Konuyla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan Trump'Ä±n Ã–zel Kalemi John Kelly de Porter'dan Ã¶vgÃ¼yle bahsederek, "Kendisiyle Ã§alÄ±ÅŸmak benim iÃ§in bir onurdu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Beyaz Saray'daki resmi belge akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yÃ¶neten Rob Porter'Ä±n kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Beyaz Saray'dan ayrÄ±lacaÄŸÄ± ancak yerine kimin atanacaÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z belli olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular trump ABD Rob Porter
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